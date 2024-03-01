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Одна з країн ЄС будує новий великий центр для українських біженців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Одна з країн ЄС будує новий великий центр для українських біженців
Центр розрахований на 985 осіб та має бути зданий в експлуатацію вже у березні
фото: kildarenow.com

Біженці лишатимуться в центрі на кілька тижнів, поки не адаптуються до життя в країні

В Ірландії будують новий центр для розміщення українських біженців – локацію Ньюхолл на 985 місць у графстві Кілдер планують відкрити у березні. Про це пише kildarenow.com.

Локація розташована у сільській місцевості у графстві Кілдер між містами Нейс і Ньюбридж. Об'єкт готовий на 90% і має бути зданий в експлуатацію у березні.

За даними Департаменту у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді країни, інтеграційний центр Newhall надаватиме розміщення максимум 985 людям. Уряд повідомив, що мешканці залишатимуться там лише кілька тижнів, поки звикнуть до життя в Ірландії та підготуються до переходу у власне незалежне житло.

У закладі буде 387 спальних кабін з окремими санвузлами для розміщення сімей на 2-6 осіб, а також облаштована їдальня з підігрівом. Зазначається, що страви та все необхідне для приготування чаю та кави будуть надані з урахуванням культурних і релігійних особливостей, а також з урахуванням графіку обідів для студентів і працівників.

У центрі будуть окремі зони відпочинку для дорослих і дітей – надворі встановлять столики і облаштують ігрові зони для дітей. У центрі розташують спільну пральню. За роботою закладу стежитиме команда менеджерів, персонал служби харчування та прибиральників. Також співробітники служби безпеки будуть перебувати там цілодобово.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, кількість біженців, які планують або сподіваються повернутися в Україну, зменшилася порівняно з минулим роком з 77% до 65%. Натомість зросла частка тих, хто не визначився щодо повернення, – з 18% до 24%, а також тих, хто не має надії повернутися, – з 5% до 11%, та тих, хто не сподівається повернутися, – з 5% до 11%.

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Теги: Ірландія українці житло біженці

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