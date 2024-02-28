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У черзі на кордоні зі Словаччиною помер український водій

Діана Гасюк
glavcom.ua
У черзі на кордоні зі Словаччиною помер український водій
фото ілюстративне

Перевізники, які стоять в чергах з польської сторони намагаються об'їхати блокаду через Словаччину та Угорщину

У ніч на 27 лютого помер 35-річний український водій, який стояв у черзі на перетин кордону. Про це повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін.

За його словами, перевізники, які стоять в чергах з польської сторони намагаються об'їхати блокаду через Словаччину та Угорщину.

«Ми отримали поки що неофіційну інформацію, що один з водіїв, 35 років, який стояв на території Словаччини в черзі сьогодні помер. Важко сказати, чи напряму це повʼязано з чергами, страйкарів поряд не було. Він стояв за 100 км від кордону, скільки йому ще було їхати невідомо. Слідство покаже, яка причина смерті», – пояснив Балін.

У водія залишалась родина. Балін зазначив, що це не перша смерть в черзі, та обурився тим, що польські компетентні органи не скасовують страйки.

«Череда таких смертей продовжується. Я не розумію, чому на це не реагують компетентні органи Польщі і чому не скасовують страйк», – підкреслив Балін. 

Раніше повідомлялося, що на польсько-українському кордоні 16 грудня, помер водій машини, яка стояла в черзі через страйк польських перевізників.

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Теги: смерть водій Україна президент страйк Польща

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