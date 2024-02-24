Дуда зробив заяву щодо підтримки України

Дуда: «Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу»

Польща підтримувала й продовжить підтримувати Україну. Російському диктатору Володимиру Путіну не можна дозволити перемогти у війні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у Twitter (X).

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Дуда опублікував відео у другу річницю війни в Україні, зокрема, кадри свого візиту до України.

«Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу! Ця підтримка дуже потрібна і сьогодні. Незважаючи на втому від війни. Вільний світ не може дозволити Путіну та Росії перемогти», – зазначив Дуда.

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Prezydent @AndrzejDuda: Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce o wolność! Dzisiaj to wsparcie jest nadal niezwykle potrzebne. Niezależnie od zmęczenia wojną. Wolny świat nie może dopuścić do tego, żeby Putin i Rosja zatriumfowali. pic.twitter.com/VDSHEkBZMy — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 24, 2024

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також зробив заяву щодо війни Росії проти України.

«Два роки українського героїзму. Два роки російського варварства. Два роки ганьби всім, хто залишився байдужим», – написав він у своєму Twitter (X).

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Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.

До слова, триває 731-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.