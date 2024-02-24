Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дуда зробив заяву щодо підтримки України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дуда зробив заяву щодо підтримки України
Президент Польщі Анджей Дуда до другої річниці повномасштабної війни запевнив, що підтримка Польщі залишається незмінною
фото з відкритих джерел

Дуда: «Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу»

Польща підтримувала й продовжить підтримувати Україну. Російському диктатору Володимиру Путіну не можна дозволити перемогти у війні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у Twitter (X).

Дуда опублікував відео у другу річницю війни в Україні, зокрема, кадри свого візиту до України.

«Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу! Ця підтримка дуже потрібна і сьогодні. Незважаючи на втому від війни. Вільний світ не може дозволити Путіну та Росії перемогти», – зазначив Дуда.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також зробив заяву щодо війни Росії проти України.

«Два роки українського героїзму. Два роки російського варварства. Два роки ганьби всім, хто залишився байдужим», – написав він у своєму Twitter (X).

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.

До слова, триває 731-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.

Читайте також:

Теги: Україна росія війна Польща президент Дональд Туск Анджей Дуда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо порівняти 2022 рік з 2023 чи 2024, то з кожним роком безпекова ситуація погіршується
Найголовніші висновки з Мюнхенської безпекової конференції. Чого нам чекати?
19 лютого, 09:11
Нові облігації, присвячені Залізному Порту, Асканії-Новій, Джанкою та Керчі
У «Дії» з'явилися нові військові облігації
25 сiчня, 22:09
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден заявив, що США повинні продовжувати допомагати Києву
2 лютого, 04:20
Столичний посадовець Костянтин Усов повернувся з США на робоче місце у жовтні 2023 року
Заступник Кличка, якого не було понад рік у Києві, заробив у Гарварді 2 млн грн стипендії
2 лютого, 07:59
До початку повномасштабного вторгнення РФ Василець переїхав до Москви
СБУ оголосила підозру ексочільнику забороненої партії «Держава»
16 лютого, 16:36
ЗСУ вийшли з Авдіївки, Трампа визнано винним у справі про шахрайство: головне за ніч
ЗСУ вийшли з Авдіївки, Трампа визнано винним у справі про шахрайство: головне за ніч
17 лютого, 07:10
У випадку майбутнього збройного нападу Данія надасть швидку та сталу допомогу Україні у сфері безпеки
Безпекова угода. Що пообіцяла Данія Україні в боротьбі з Росією
Вчора, 15:57
Дипломат зазначив, що відсутнійсть термінів та сум підтримки в угоді не обмежують сторони у співпраці
Головний український дипломат у Британії перелічив плюси двостороннього «безпекового договору»
14 лютого, 07:34
Василь та Інна Вірастюки перебували у шлюбі з 2007 року, виховують трьох синів
Бум розлучень у парламенті. Вірастюк з ексдружиною судяться за кілограм золота
Вчора, 18:00

Політика

Бербок прокоментувала чутки про те, що Захід заважає переговорам України з РФ
Бербок прокоментувала чутки про те, що Захід заважає переговорам України з РФ
Дуда зробив заяву щодо підтримки України
Дуда зробив заяву щодо підтримки України
Придністров’я пожалілося ОБСЄ на «загрозу терактів» із боку Молдови
Придністров’я пожалілося ОБСЄ на «загрозу терактів» із боку Молдови
Міністр молдовського МЗС розповів, що може забезпечити мир в Україні
Міністр молдовського МЗС розповів, що може забезпечити мир в Україні
Помер голова Верховного суду РФ
Помер голова Верховного суду РФ
Суд виніс вирок наймолодшому експрем'єру Австрії
Суд виніс вирок наймолодшому експрем'єру Австрії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто
28K
Ілон Маск ошелешив несподіваним дописом у соцмережі
20K
Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ
19K
Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні
11K
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
5206
Повітряні сили збили літак А-50

Новини

Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Сьогодні, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Сьогодні, 15:18
Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
Сьогодні, 04:50
День народження лотереї. Що світ відзначає 24 лютого
Сьогодні, 00:20
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua