Українці за кордоном можуть знайти собі пару на 14 лютого за допомогою застосунку

Застосунок I'm Ukrainian mobile app був створений як цифрове комʼюніті для українців за кордоном

Застосунок вже працює у 32 країнах

Кожен українець, який перебуває за кордоном, може створити у застосунку зустріч і знайти людину чи компанію, з якою йому не буде самотньо у День закоханих. Таку можливість надає мобільний застосунок I'm Ukrainian mobile app.

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«Багатьом українцям, які вимушено виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення, особливо на свята хочеться бути з родиною, знайомими, серед своїх. Тому ми вирішили оголосити акцію єднання 14 лютого, щоби вони могли провести цей час разом. А там, хто знає, може завдяки застосунку цей день для когось стане початком кохання», – розповідає Юлія Токар, керівниця команди впровадження мобільної програми I'm Ukrainian mobile app.

Щоби знайти своїх і провести 14 лютого разом треба завантажити застосунок I'm Ukrainian mobile app, вказавши електронну пошту. Таким чином можна знайти зустрічі, організовані земляками. Щоби запросити на власну зустріч необхідно додатково здійснити вхід у Дію у застосунку I`m Ukrainian. Додаток не отримує персональні дані, а лише підтверджує громадянство. Вхід через Дію зроблений для того, щоби функція була доступна лише для українців.

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Застосунок I'm Ukrainian mobile app був створений як цифрове комʼюніті для українців за кордоном. Він має на меті згуртувати тих, хто покинув країну внаслідок збройної агресії Росії. Мета – збереження української ідентичності за кордоном та створення українських спільнот.

З його допомогою можна знайти інформацію про послуги та сервіси, які створюють українці у вашому місті, культурні події, неформальні зустрічі, освітні та інші заходи, роботу, пункти допомоги, спільноти українців тощо. Користувачі мають можливість самі додавати оголошення про власні події і бізнеси та планувати спільні зустрічі.

Застосунок вже працює у 32 країнах, серед яких Польща, Німеччина, США, Канада, Австрія, Велика Британія, Румунія, Естонія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Словаччина, Туреччина, Франція, Чехія, Швейцарія.

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