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Українці за кордоном можуть знайти собі пару на 14 лютого за допомогою застосунку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Українці за кордоном можуть знайти собі пару на 14 лютого за допомогою застосунку
Застосунок I'm Ukrainian mobile app був створений як цифрове комʼюніті для українців за кордоном
фото з відкритих джерел

Застосунок вже працює у 32 країнах

Кожен українець, який перебуває за кордоном, може створити у застосунку зустріч і знайти людину чи компанію, з якою йому не буде самотньо у День закоханих. Таку можливість надає мобільний застосунок I'm Ukrainian mobile app.

«Багатьом українцям, які вимушено виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення, особливо на свята хочеться бути з родиною, знайомими, серед своїх. Тому ми вирішили оголосити акцію єднання 14 лютого, щоби вони могли провести цей час разом. А там, хто знає, може завдяки застосунку цей день для когось стане початком кохання», – розповідає Юлія Токар, керівниця команди впровадження мобільної програми I'm Ukrainian mobile app.

Щоби знайти своїх і провести 14 лютого разом треба завантажити застосунок I'm Ukrainian mobile app, вказавши електронну пошту. Таким чином можна знайти зустрічі, організовані земляками. Щоби запросити на власну зустріч необхідно додатково здійснити вхід у Дію у застосунку I`m Ukrainian. Додаток не отримує персональні дані, а лише підтверджує громадянство. Вхід через Дію зроблений для того, щоби функція була доступна лише для українців.

Застосунок I'm Ukrainian mobile app був створений як цифрове комʼюніті для українців за кордоном. Він має на меті згуртувати тих, хто покинув країну внаслідок збройної агресії Росії. Мета – збереження української ідентичності за кордоном та створення українських спільнот.

З його допомогою можна знайти інформацію про послуги та сервіси, які створюють українці у вашому місті, культурні події, неформальні зустрічі, освітні та інші заходи, роботу, пункти допомоги, спільноти українців тощо. Користувачі мають можливість самі додавати оголошення про власні події і бізнеси та планувати спільні зустрічі.

Застосунок вже працює у 32 країнах, серед яких Польща, Німеччина, США, Канада, Австрія, Велика Британія, Румунія, Естонія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Словаччина, Туреччина, Франція, Чехія, Швейцарія.

Нагадаємо, Федоров анонсував нові послуги в «Дії».

Стало відомо, що Укрзалізниця запускає «романтичний експрес» до Дня закоханих у Києві та Львові.

Читайте також: День закоханих: де і як відсвяткувати у Києві
Теги: застосунок Франція Чехія Словаччина свята Канада Німеччина Польща Австрія Естонія Нідерланди громадянство кордон послуги Велика Британія українці Іспанія Італія Румунія Туреччина

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