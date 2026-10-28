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Держбюджет-2027. Рада визначила мінімальну зарплату та прожитковий мінімум для українців

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Держбюджет-2027. Рада визначила мінімальну зарплату та прожитковий мінімум для українців
Документ передбачає підвищення соціально важливих показників Держбюджету-2027
фото: glavcom.ua

За проєктом, із 1 січня мінімальна зарплата зросте до 9546 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – до 3691 грн

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2027 рік у першому читанні. Документ передбачає підвищення мінімальної заробітної плати до 9546 грн та прожиткового мінімуму до 3691 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати голосування парламенту.

Якими будуть соціальні стандарти у 2027 році

Згідно з проєктом державного бюджету, з 1 січня 2027 року мінімальну заробітну плату пропонують встановити на рівні 9546 грн на місяць. Погодинна оплата праці становитиме 57,5 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб передбачений у розмірі 3691 грн. Загальний показник прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу становитиме 3559 грн.

Для інших соціальних і демографічних груп у проєкті закладено такі суми:

  • для дітей віком до шести років – 3124 грн;
  • для дітей віком від шести до 18 років – 3895 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність, – 2878 грн.

Передбачені показники є частиною проєкту бюджету, який ще має пройти друге читання та остаточне голосування.

Що буде далі з бюджетом

Під час першого читання парламент схвалив бюджетні висновки та пропозиції до законопроєкту №16000. Кабінет міністрів має доопрацювати документ відповідно до них і подати оновлений текст на розгляд Верховної Ради у двотижневий строк.

Урядовий проєкт держбюджету-2027 передбачає доходи на рівні 5,6 трлн грн і видатки в обсязі 7,3 трлн грн. Прогноз зростання ВВП становить 1,3%, а інфляції – 8%.

До другого читання окремі положення та показники бюджету можуть змінитися. Остаточні розміри соціальних стандартів залежатимуть від ухваленого закону про державний бюджет на 2027 рік. Нагадаємо, що у середу, 28 жовтня, Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2027 у першому читанні. «За» проголосувало 239 народних депутатів.

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Теги: Держбюджет зарплатня мінімальна заробітна плата Верховна Рада

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