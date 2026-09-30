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Середня зарплата в Україні зросла до майже 32 тис.: де платять найбільше

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Середня зарплата в Україні зросла до майже 32 тис.: де платять найбільше
Рівень оплати праці в Україні у серпні відрізнявся залежно від регіону та сфери діяльності
фото: glavcom.ua

У серпні зарплати зросли більш як на 23% у річному вимірі, але за місяць середній показник трохи знизився

Середня заробітна плата штатного працівника в Україні у серпні 2026 року становила 31 892 грн, що на 23,1% більше, ніж у серпні торік, але на 1,1% менше, ніж у липні. Про це розповідає «Главком» із посиланням на дані Державної служби статистики України.

Де платять найбільше

Найвищий рівень середньої зарплати у серпні зафіксували в Києві – 48 705 грн.

Серед регіонів із найвищою оплатою праці також Луганська область – 33 981 грн та Київська область – 32 404 грн.

Найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій області – 22 807 грн та Кіровоградській – 22 869 грн.

У якій сфері зарплата перевищує 79 тисяч

Найвищу середню оплату праці серед видів економічної діяльності зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій – 79 170 грн.

Найменше в середньому заробляли працівники сфери освіти – 19 109 грн.

Середня зарплата в Україні зросла до майже 32 тис.: де платять найбільше фото 1
Державна служба статистики України

Порівняно з липнем середня зарплата зменшилася у більшості видів діяльності. Найбільше падіння зафіксовано в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги – на 6,2%.

Водночас у низці сфер зарплати зросли. Зокрема, підвищення на 0,1 – 4,7% відбулося у будівництві, інформації та телекомунікаціях, професійній, науковій та технічній діяльності, мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку, державному управлінні й обороні, торгівлі та операціях із нерухомим майном.

Українцям заборгували 3,8 млрд грн зарплати

Станом на 1 вересня 2026 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати становила 3,8 млрд грн.

Йдеться про борги підприємств, установ та організацій перед працівниками.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року в Україні запрацював новий механізм оплати праці педагогів. Повна місячна зарплата вчителів із урахуванням надбавок і доплат може становити від 16,6 тис. до 37 тис. грн нарахованими. На розмір виплат впливають посада, кваліфікація, педагогічний стаж та навантаження.

Раніше «Главком» розповідав про зарплату медсестри-переселенки з Маріуполя, яка працює у Києві. Жінка зазначала, що отримує 13 500 грн на місяць, а через високу вартість життя у столиці цих коштів їй не вистачає.

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Теги: гроші Держстат зарплатня

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