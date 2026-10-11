Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Олена Шоптенко здивувала порівнянням цін в Австрії та Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Олена Шоптенко з сином Олексієм
фото: alena_shoptenko/Instagram

Хореографка зізналася, що перестала користуватися автомобілем у Відні

Українська хореографка Олена Шоптенко відверто розповіла про вартість життя в Австрії, сімейні витрати у Відні та зміни у ставленні до грошей після переїзду за кордон. Як інформує «Главком», про це вона розповіла у інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами танцівниці, ціни в Австрії вже майже не відрізняються від українських. Водночас життя за кордоном змусило її переглянути звичні побутові витрати. Зокрема, артистка відмовилася від користування автомобілем. Тепер вона пересувається містом громадським транспортом і пішки. Точних підрахунків сімейного бюджету хореографка не веде. Проте зізнається, що до витрачання коштів почала ставитися значно раціональніше.

«По-перше, в Австрії зараз ціни такі самі, як в Україні. Це насправді вже дуже-дуже близько. Я не рахувала, чесно кажучи, бо моє життя тут дуже змінилося. Я, наприклад, взагалі не користуюся машиною. У Відні користуюся тільки громадським транспортом і ходжу пішки», – розповіла Шоптенко.

Однак справа не лише у вартості продуктів чи повсякденних покупок. Важливу частину бюджету становлять обов’язкові платежі, до яких потрібно звикнути після переїзду. Хореографка зазначає, що життя в іншій країні навчило її уважніше планувати фінанси й обдумувати власні витрати.

«Ти насправді тут починаєш дуже раціонально ставитися до того, як витрачаєш гроші. І, звісно, податки. І, звісно, всі соціальні рахунки, які ти маєш сплачувати», – пояснила артистка.

Водночас Шоптенко визнає, що австрійська система має свої особливості. З одного боку, зрозуміло, на що спрямовують сплачені кошти, а з іншого – обов’язкові платежі потребують значних фінансових ресурсів.

«З одного боку, ти розумієш, куди це все йде, бо тут інша система, не така, як в Україні. Але це все забирає дуже багато ресурсів», – зазначила хореографка.

Нагадаємо, Олена Шоптенко вийшла заміж та вперше розкрила імʼя свого чоловіка. Нареченим українки став австрієць Крістіан. Молодята зіграли  весілля 23 вересня в Австрії. На святкуванні були лише близьке оточення пари.

Через третій за рахунком шлюб зірка натрапила на хейт у мережі. Згодом вона відреагувала на негативні коментарі та пояснила, чому не соромиться свого рішення.

Читайте також:

Теги: Австрія податки гроші Україна фінанси Алена Шоптенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Північний поток-2», на який у Кремля були великі плани, перетворився у дорогий металобрухт
Історія краху «Північних потоків». Як Європа та США запрограмували найкривавішу війну XXI століття Резонанс
6 жовтня, 12:10
За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям
Росія передала Україні тіла 252 загиблих – Координаційний штаб
17 вересня, 12:43
Зустріч Зеленського та Вучича відбулася на першому Карпатському саміті
Україна та Сербія рухаються до ЄС: Зеленський зустрівся з Вучичем
18 вересня, 17:39
Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ затримала агента розвідки Росії, який наводив удари на Слов’янськ
21 вересня, 15:34
Сергій Корецький виступив на саміті C8
На Карпатському форумі Україна домовились із партнерами про 50 проєктів на €1 млрд
19 вересня, 17:33
У Міністерстві фінансів уточнили, що внутрішнє фінансування частини потреб уже розпочалося
Прем'єр розповів, як Україна планує закрити дефіцит $27 млрд
27 вересня, 23:22
Наслідки російського удару по Академії наук у Києві
Удар по Академії наук. Сибіга закликав ЮНЕСКО покарати Росію
28 вересня, 18:16
Меланшон заявив, що посилення «загрози з боку Росії» може бути пов’язане з українськими ударами вглиб російської території
У Франції через українські удари по Москві розгорівся скандал – Le Monde
26 вересня, 19:34
Заява Пєскова пролунала після того, як російська влада неодноразово говорила про відсутність умов для відновлення переговорів
Кремль назвав головну перешкоду для відновлення переговорів з Україною
1 жовтня, 13:18

Життя

Олена Шоптенко здивувала порівнянням цін в Австрії та Україні
Олена Шоптенко здивувала порівнянням цін в Австрії та Україні
Стиліст Андре Тан назвав пʼять речей, які мають бути в гардеробі кожної українки
Стиліст Андре Тан назвав пʼять речей, які мають бути в гардеробі кожної українки
Чекає онука з фронту та мріє про мир. 100-річна волинянка поділилася історією свого життя
Чекає онука з фронту та мріє про мир. 100-річна волинянка поділилася історією свого життя
Британець виростив гарбуза вагою 1300 кг та потрапив до Книги рекордів Гіннеса (фото)
Британець виростив гарбуза вагою 1300 кг та потрапив до Книги рекордів Гіннеса (фото)
Семирічна гімнастка зі Львова встановила унікальний рекорд України (фото)
Семирічна гімнастка зі Львова встановила унікальний рекорд України (фото)
Киянка розповіла про недоліки та переваги життя у Братиславі
Киянка розповіла про недоліки та переваги життя у Братиславі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
82K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
70K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua