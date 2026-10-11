Олена Шоптенко здивувала порівнянням цін в Австрії та Україні

Хореографка зізналася, що перестала користуватися автомобілем у Відні

Українська хореографка Олена Шоптенко відверто розповіла про вартість життя в Австрії, сімейні витрати у Відні та зміни у ставленні до грошей після переїзду за кордон. Як інформує «Главком», про це вона розповіла у інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами танцівниці, ціни в Австрії вже майже не відрізняються від українських. Водночас життя за кордоном змусило її переглянути звичні побутові витрати. Зокрема, артистка відмовилася від користування автомобілем. Тепер вона пересувається містом громадським транспортом і пішки. Точних підрахунків сімейного бюджету хореографка не веде. Проте зізнається, що до витрачання коштів почала ставитися значно раціональніше.

«По-перше, в Австрії зараз ціни такі самі, як в Україні. Це насправді вже дуже-дуже близько. Я не рахувала, чесно кажучи, бо моє життя тут дуже змінилося. Я, наприклад, взагалі не користуюся машиною. У Відні користуюся тільки громадським транспортом і ходжу пішки», – розповіла Шоптенко.

Однак справа не лише у вартості продуктів чи повсякденних покупок. Важливу частину бюджету становлять обов’язкові платежі, до яких потрібно звикнути після переїзду. Хореографка зазначає, що життя в іншій країні навчило її уважніше планувати фінанси й обдумувати власні витрати.

«Ти насправді тут починаєш дуже раціонально ставитися до того, як витрачаєш гроші. І, звісно, податки. І, звісно, всі соціальні рахунки, які ти маєш сплачувати», – пояснила артистка.

Водночас Шоптенко визнає, що австрійська система має свої особливості. З одного боку, зрозуміло, на що спрямовують сплачені кошти, а з іншого – обов’язкові платежі потребують значних фінансових ресурсів.

«З одного боку, ти розумієш, куди це все йде, бо тут інша система, не така, як в Україні. Але це все забирає дуже багато ресурсів», – зазначила хореографка.

Нагадаємо, Олена Шоптенко вийшла заміж та вперше розкрила імʼя свого чоловіка. Нареченим українки став австрієць Крістіан. Молодята зіграли весілля 23 вересня в Австрії. На святкуванні були лише близьке оточення пари.

Через третій за рахунком шлюб зірка натрапила на хейт у мережі. Згодом вона відреагувала на негативні коментарі та пояснила, чому не соромиться свого рішення.