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Як повернути кошти за комуналку: пояснення Держпродспоживслужби

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Як повернути кошти за комуналку: пояснення Держпродспоживслужби
Суми у платіжках можна оскаржити, якщо є підстави для перерахунку
фото: glavcom.ua

Споживачі можуть перевірити правильність нарахувань за комунальні послуги та звернутися по перерахунок, якщо виявлять порушення

За вісім місяців 2026 року Держпродспоживслужба провела 140 позапланових перевірок у сфері житлово-комунальних послуг. У 88,6% випадків фахівці виявили порушення законодавства про ціни та ціноутворення. За результатами перевірок споживачам мають повернути або зарахувати в рахунок майбутніх платежів загалом 92,67 млн грн. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Держпродспоживслужбу.

Що перевіряти у платіжці

Якщо сума у платіжці змінилася або споживач має сумніви щодо правильності нарахувань, варто насамперед перевірити застосований тариф та розрахунок вартості послуги.

Держпродспоживслужба під час перевірок контролює, зокрема, правильність формування, встановлення та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги.

Тому варто зберігати платіжки за попередні місяці, щоб можна було порівняти суми та побачити зміни у нарахуваннях. Також споживач може звернутися до підприємства, яке надає послугу, щоб отримати пояснення щодо розрахунку.

Куди звертатися, якщо є сумніви

Якщо отримане від підприємства пояснення не вирішило питання або споживач вважає, що тариф застосовано неправильно, можна звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби.

Для розгляду звернення важливо надати інформацію, яка допоможе встановити обставини справи. Зокрема, це можуть бути платіжні документи та інші матеріали, що стосуються нарахувань.

За результатами перевірки у разі встановлення порушень підприємству можуть видати припис щодо їх усунення та зобов'язати провести перерахунок.

Скільки коштів мають повернути споживачам

За даними Держпродспоживслужби, за результатами перевірок підприємства повинні провести перерахунки на загальну суму 92,67 млн грн.

Водночас фактично станом на кінець серпня споживачам уже повернули 636,8 тис. грн. Виконання інших рішень про перерахунок та повернення коштів триває.

Нагадаємо, у Києві набрало чинності розпорядження КМДА про нові тарифи на послуги «Київводоканалу». Для побутових споживачів вартість водопостачання та водовідведення становить 63,79 грн за кубометр із ПДВ. Водночас економічно обґрунтований тариф майже 90 грн за кубометр для населення наразі не застосовується.

У КМДА пояснили, що нова ставка відповідає тарифу, який НКРЕКП погодила підприємству у 2025 році. Водночас «Київводоканал» називає зміну вимушеним кроком через зростання витрат на електроенергію, пальне та реагенти.

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Теги: Держпродспоживслужба комуналка гроші

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