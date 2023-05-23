Донька ексміністра часів Януковича постачала обладнання російським компаніям: деталі
У 2020-2022 роках Свеський насосний завод постачав 68% своєї продукції в Росію
Українська компанія «Свеський насосний завод», що належить дочці ексміністра оборони часів Януковича Павла Лєбєдєва – Альоні Лєбєдєвій, у 2020-2022 роках поставила в Росію продукції на $1,9 млн доларів. Ці дані виявили аналітики проєкту Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch, дослідивши інформацію митної бази.
Як зазначається, обладнання на суму $720 тис. придбав однойменний торговий «Свесский насосный завод» у Брянській області. Відомо, що раніше брянська компанія постачала українські помпи підприємствам російського ВПК – Казанському і Тамбовському пороховим заводам. Від початку великої війни завод Лєбєдєвої продавав обладнання естонській фірмі, власники якої є вихідцями з РФ, та гірничо-збагачувальному комбінату в Казахстані, що співпрацює з ПАТ «Русал» підсанкційного Олега Дерипаски.
Після втечі батька ексміністра Павла Лєбєдєва у Крим у 2014 році, Альона Лєбєдєва залишилася в Україні й успадкувала холдинг «Аурум Груп», який складається із десятка підприємств у сфері вагонобудування, машинобудування, транспортних перевезень, промислового насособудування. 12 травня РНБО внесли Альону Лебедєву в санкційний список і на 10 років заблокували всі її українські активи. СБУ повідомляла Лебедєвій про підозру, а частину її компаній арештували за ведення бізнесу з рф і постачання помп у росію. Прикордонна служба встановила, що підозрювана у квітні 2022 року виїхала за межі України та не поверталась.
«Я ніколи не підтримувала країну агресора. Із 2014 року, коли країна продовжувала розширювати експортні стосунки з російською федерацією, підприємства Аурум Груп, які через близькість кордонів мали історичні експортні стосунки з країною-агресором, повсякчас скорочували поставки продукції до Росії та шукати нові європейські ринки збуту», – заявила Лєбєдєва у відповідь на санкції РНБО.
У 2020-2022 роках Свеський насосний завод постачав 68% своєї продукції в Росію. Після початку повномасштабного вторгнення це стало неможливо, тому завод знайшов нових клієнтів. Протягом 2022 року український Свеський завод регулярно постачав помпи естонській компанії Enteh Engineering, що належить вихідцям з Росії Іріні та Владіміру Сідоркіним. Остання відома дата поставок – грудень 2022 року. Окрім того, у вересні 2022 року Свеський завод поставив помпи казахському Соколовсько-Сарбайському гірничо-збагачувальному комбінату, який належить «євразійській трійці» казахських олігархів Олександру Машкевичу, Патоху Шодієву та спадкоємцю покійного Аліджана Ібрагімова Шухрату. Комбінат постачав продукцію в Росію, зокрема, і компанії «Русал» підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски. Контракти з естонськими та казахстанськими підприємствами, які мають тісні звʼязки із рф, може свідчити про обхід санкцій і подальшу торгівлю з Росією.
Як зазначає вил дання, накладення санкцій РНБО на Альону Лєбєдєву дозволяють стягнути всі її активи на території України через позов Мінʼюсту до Вищого антикорупційного суду. Окрім бізнесу, жінка має у власності чотири столичні апартаменти, зокрема у ЖК «Новопечерські липки», два будинки також у Києві та майже 100 гектарів землі на Харківщині та Київщині, яку досі здає в оренду агропідприємствам. Згідно із законом «Про санкції» майно можливо стягнути в дохід держави лише під час дії воєнного стану.
Сам Павло Лєбєдєв потрапив під санкції РНБО 12 жовтня 2022 року, що також дає можливість конфіскувати його українські активи.
У листопаді минулого року СБУ повідомила про підозру дочці ексміністра оборони України.
Раніше повідомлялося, що Свеський насосний завод у Сумській області, який належить родині колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва, забезпечує обладнанням оборонні підприємства у Росії.
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