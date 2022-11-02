СБУ повідомила про підозру дочці ексміністра оборони України

У 2014 році Лебедєв втік до Криму. Завод його дочки постачає обладнання російським виробникам боєприпасів

Санкція статей передбачає позбавлення волі строком на 10 років

Співробітники Служби безпеки викрили на антиукраїнській діяльності дочку колишнього міністра оборони України (2012-2014 рр) Павла Лебедєва. За матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ, повідомляє пресслужба СБУ.

Наразі Київська міська прокуратура заочно повідомила жінці про підозру за ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

Нагадаємо, що у червні цього року за матеріалами СБУ суд арештував та передав в управління АРМА 645 залізничних вагонів, 30 земельних ділянок і 30 об‘єктів нерухомості, які належали сім’ї цього міністра часів Януковича.

Лебедєв працював на посаді міністра оборони України із 24 грудня 2012 року до 27 лютого 2014 року, але покинув країну ще до своєї офіційної відставки. У травні 2014 року проти нього у ГПУ відкрили кримінальну справу за підозрою у зниженні обороноздатності країни. Також повідомлялося, що колишній міністр оборони України, який після перемоги Революції гідності поїхав в анексований Росією Крим, продовжує заробляти на українських підприємствах.