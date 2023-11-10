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Українці зможуть отримати водійські права без навчання в автошколі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українці зможуть отримати водійські права без навчання в автошколі
Для того, щоб скласти теоретичний іспит необхідно звернутись до сервісного центру МВС
фото з відкритих джерел

Відповідно до рішення Кабміну, майбутні водії зможуть вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію

Кабмін затвердив порядок, який дозволить українцям складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Відповідно до рішення Кабміну, майбутні водії матимуть вибір:

  • вивчати правила дорожнього руху в автошколі;
  • самостійно опановувати теорію.

Зміни відбулись в межах реформ сервісних центрів МВС, які розпочались влітку поточного року.

Для того, щоб скласти теоретичний іспит необхідно звернутись до сервісного центру МВС. З часом послуга стане доступною й через ЦНАП.

«Важливо, що ці нововведення стосуються і проєкту «Автошколи для осіб з інвалідністю», який реалізується, у тому числі для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим», – пояснив Клименко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України додав зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер автівки, на яких навчаються водіння, маркуватимуть літерою «Н», а не «У».

Раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни до ПДР України покликані робити їх відповідним до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів.

До слова, в Україні було створено «Автошколи для людей з інвалідністю». Загальна тривалість навчання в таких школах – 11 тижнів, з яких 64 години займає теоретичний курс, та 40 годин – практичний курс. Орієнтовна вартість навчання складає 6000 гривень.

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Теги: водій МВС Ігор Клименко Кабмін ПДР

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