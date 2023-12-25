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Велика Британія не виселятиме біженців з готелів на Різдво – The Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Велика Британія не виселятиме біженців з готелів на Різдво – The Guardian
У Британії все більша кількість біженців залишатиметься без даху над головою
фото із відкритих джерел

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії не виселятиме постояльців готелів у період з 23 грудня по 2 січня, щоби не демонструвати, скільки біженців стали безхатьками

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії змушене призупинити виселення біженців із готелів на Різдво. Як пише The Guardian, на такий крок відомство пішло після інформації про те, що «неприйнятна» кількість людей втрачають дах над головою і сплять на вулицях.

За словами джерел видання, колишній міністр у справах імміграції Роберт Дженрік не погоджувався на паузу у рамках своєї позиції, відповідно до якої він наказав видалити карикатурні фрески в дитячому центрі для біженців.

Його недавнє рішення залишити Кабмін через політику депортації з Руанди та активне лобіювання з боку представників ради призвели до того, що Міністерство внутрішніх справ не виселятиме постояльців готелів у період з 23 грудня по 2 січня.

Лише у Лондоні майже 850 біженців залишилися без даху над головою після виселення з готелів у жовтні. Це на 39% більше, ніж у вересні, і столичні ради попереджають, що «кількість біженців зростатиме й надалі».

Міністерство внутрішніх справ заявило, що рішення призупинити виселення на Різдво є звичайною практикою. Водночас високопоставлені джерела з питань притулку заявили, що уряд діяв лише після перегляду даних про рівень бездомності та інтенсивного лобіювання з боку місцевої влади. 

Британський Червоний Хрест повідомив, що змушений роздавати спальні мішки людям, які нещодавно набули статусу біженця, але опинилися без даху над головою. В одного з них украли всі речі, коли він спав на вулиці.

Що робити із біженцями? 

Тим часом Міністерство внутрішніх справ було змушене відмовитися від ще однієї ініціативи щодо біженців, які мешкають у готелях. Чиновники тихенько скасували рішення про скорочення терміну виселення з готелів з 28 до семи днів.

Рішення попередити біженців у готелях лише за тиждень до вигнання було схвалено попереднім міністром внутрішніх справ Суеллою Брейверман, яка за кілька днів до того, як її звільнили, назвала це «вибором способу життя».

Представник Асоціації місцевого самоврядування сказав: «Це позитивно, що уряд відреагував на наші заклики призупинити зміни у наданні притулку протягом різдвяного тижня. Проте темпи та масштаби прийняття рішень Міністерством внутрішніх справ означають, що велика кількість людей продовжуватиме звертатися за підтримкою».

Тим часом, серед консерваторів у владі зростає негативна реакція на те, що розміщення біженців у притулках коштує платникам податків понад 8 мільйонів фунтів стерлінгів на день.

Станом на червень приблизно в 400 британських готелях проживало 50,5 тис шукачів притулку, міністри пообіцяли, що мінімум 50 готелів будуть закриті до січня.

Така велика кількість пов’язана з великою кількістю заяв про надання притулку. Раніше цього місяця прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що відставання скоротилося з 92 тис нерозглянутих заяв від біженців до 20 тисяч.

Станом на червень кількість заяв про притулок становила 215,5 тис причому Сунак пообіцяв що буде розглянуто 91 тис із тих, які були подані до червня 2022 року, до кінця поточного року.

У листопаді йшлось про те, що українські біженці у Британії цієї зими можуть залишитися без даху над головою. Понад 6 тис. переселенців опинилися у групі ризику через потенційний розрив відносин з орендодавцями, мовний бар'єр та труднощі на ринку житла. Дослідження Британського Червоного Хреста показало, що українські біженці у Великій Британії стикаються з високим ризиком втрати житла, і тисячі їхніх сімей можуть опинитися без даху над головою вже взимку. 

Станом до кінця фінансового року 2023/2024 (тобто до 31 березня 2024 року) 6220 сімей українських біженців подадуть заявки на отримання допомоги у зв'язку з бездомністю. Це на 13% більше, ніж у 2022/2023 фінансовому році.

За прогнозами Британського Червоного Хреста, майже 5000 з цих сімей опиняться у «базовому бездомному стані", що означає, що вони матимуть нестачу житла, спатимуть на вулиці, тимчасово будуть перебувати у знайомих або могли б переїхати до гуртожитків.

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Теги: українці міністр Велика Британія червоний хрест самоврядування притулок біженці парламент втрати хрест Ріші Сунак Кабмін

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