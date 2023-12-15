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Підвищення тарифів державних монополій має відбуватися у діалозі з бізнесом – Федерація роботодавців

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Підвищення тарифів державних монополій має відбуватися у діалозі з бізнесом – Федерація роботодавців
Як відомо, НКРЕКП підвищила тариф НЕК «Укренерго» на послуги із передачі електроенергії
фото з відкритих джерел

Федерація роботодавців постійно працює над тим, щоб забезпечувати діалог між владою та представниками бізнесу

Підхід до підвищення тарифів державних монополій має бути максимально збалансованим, та включати дискусію з представниками бізнесу. Про це заявив голова комітету з євроінтеграції Федерації роботодавців України Михайло Бно-Айріян, коментуючи нещодавне підвищення тарифу «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.

«Наша позиція – підхід має бути максимально зважений. Монополія на те й монополія, що її мають регулювати. Відповідно, тарифікація має регулюватися. Це двосторонній рух: ти не можеш поставити мінімальний тариф, щоб державна компанія перестала мати обігові кошти. Але має бути баланс», – підкреслив експерт.

Він зауважив, що Федерація роботодавців постійно працює над тим, щоб забезпечувати діалог між владою та представниками бізнесу, адже без обговорення не може бути руху вперед.

«Ми збираємо учасників і пробуємо їх посадити за стіл переговорів – щоб вони домовилися щодо якогось оптимального рівня підняття, який би влаштував всіх. Це складний процес. Але він такий же самий, як і в Європі. Без цього нічого не буде. Це ключова історія», – підкреслив Бно-Айріян.

Як відомо, НКРЕКП підвищила тариф НЕК «Укренерго» на послуги із передачі електроенергії із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год. Також підвищили тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/МВт-год.

Рішення було ухвалене попри критику українських бізнес-асоціацій та економістів, які виступали проти – адже це рішення за попередніми оцінками, коштуватиме бізнесу понад 13 мільярдів гривень, які могли б бути направлені до бюджету у вигляді податків або виплачених зарплат.

Теги: Укренерго послуги бізнес НКРЕКП

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