Президент Єгипту запропонував поселити палестинських біженців у пустелі

Президент Єгипту запропонував палетинцям жити просто неба та у піску

Абдель Фаттах ас-Сісі переконаний, що найкращий варіант – це розмістити біженців у ізраїльській пустелі





Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі припустив, що переміщені палестинські цивільні особи у Секторі Гази можуть бути переселені в пустельну місцевість на території Ізраїлю, доки арабо-ізраїльский конфлікт триває. Про це пише Egypt Today.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я запропонував би Ізраїлю переселити мирних палестинців у пустелю Накаба (арабська назва пустелі Негев – «Главком») в Ізраїлі, поки він не завершить свої операції проти ХАМАСу та інших угруповань ісламізму», – заявив ас-Сісі.

Як зазначає видання, країна відкидає військове вирішення проблеми Палестини або будь-які спроби насильницького виселення палестинців з їхньої землі. «Ми не виправдовуємо будь-яких насильницьких дій проти цивільних», – прокоментував лідер Єгипту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент Єгипту підкреслив, що його країна нині приймає 8,5 мільйонів біженців і не може прийняти більше, водночас висловивши стурбованість щодо потенційних ризиків для регіональної безпеки, пов'язаних із значним припливом палестинців до Єгипту.

«Якщо ми дозволимо палестинцям перетинати кордон (Єгипту) у великій кількості, потенційно можуть виникнути терористичні операції проти Ізраїлю, і Ізраїль може завдати удару у відповідь (по єгипетській території)», – пояснив єгипетський лідер суть своїх побоювань.

До слова, Єгипет у ніч на четвер оголосив про відкриття «стійкого» каналу доставки гуманітарної допомоги до Сектору Гази через Рафах. Про згоду Єгипту пропустити вантажівки до Гази оголосив президент США Джо Байден.

Раніше президент США Джо Байден у літаку шляхом з Ізраїлю додому сказав журналістам, що президент Сісі в телефонній розмові з ним погодився пропустити в Газу через Рафах до 20 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Будь ласка, читайте текст після реклами