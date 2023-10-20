Депутат Держдуми РФ закликав знищити незгодних з Путіним росіян

Депутат від «Єдиної Росії» вірить у перемогу Путіна на виборах у 2024 році

Гурульов вважає, що слід знищити 20% населення

Частина росіян, яка не підтримує президента Володимира Путіна, повинна бути ізольована або знищена. Про це заявив російський генерал і депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії» Андрій Гурульов у прямому ефірі на телеканалі «Росія-1».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На думку Гурульова, Путін переможе на виборах у 2024 році, оскільки його підтримує 80% населення, а іншу частину – 20%, близько 29 мільйонів людей, слід знищити.

«Наразі суспільство на 80% довіряє президенту. Це рівень єдності, який існує на сьогодні. І я хотів би, щоб в нашому суспільстві, вся ця гниль, яка залишилась, була, якщо не ізольована, то принаймні якось знищена», – заявив депутат, закликавши знищити росіян, які не підтримують президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, згідно з російським законодавством, вибори президента мають відбутися 17 березня 2024 року

Нагадаємо, в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна вирішили, що не будуть реєструвати кандидатів на виборах президента РФ у 2024 році молодше 50 років, щоб Путін не виглядав старим.