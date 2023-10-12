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Чи потрібні президентські вибори у 2024 році: опитування зафіксувало однозначну відповідь

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи потрібні президентські вибори у 2024 році: опитування зафіксувало однозначну відповідь
Лише невеликий відсоток українців прагнуть провести президентські вибори у наступному році
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Лише 15% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни

На 2024 рік в Україні заплановані президентські вибори, проте для того, щоб провести голосування під час воєнного стану, потрібно внести зміни до законодавства. Як йдеться в опитуванні «Разумков центр», лише невеликий відсоток українців прагнуть провести президентські вибори у наступному році.

Опитування показало, що лише 15% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни, майже дві третини (64%) ставляться негативно, а 21% не визначилися.

Українці підтримують ідею провести вибори в 2024 році, тому що це необхідно для підтримки демократії в країні (так вважають 6% всіх опитаних), тим, що це необхідно, щоб продемонструвати світові, що Україна є демократичною державою (так вважають 5% опитаних українців), а також це пояснюється необхідністю змінити владу (5% опитаних українців) або, принаймні, її оновити (навіть якщо при владі залишаться ті ж само політичні сили, що й зараз). 5% опитаних українців вважають, що проведення виборів сприятиме розгортанню дискусії в суспільстві про існуючі проблеми в країні і шляхи їх вирішення.

Негативне ставлення до проведення виборів під час війни найчастіше обґрунтовується тим, що в країні немає грошей на вибори – так вважають 36% всіх опитаних. Небажання виборів українці пояснюють і тим, що українське законодавство не дозволяє проведення виборів у період дії воєнного стану (32% опитаних українців), а також під час голосування буде проблематично забезпечити безпеку учасникам голосування (так стверджують 31% відсоток опитаних українців).

Крім того, 29% українців зауважують, що під час воєнного стану неможливо дотримуватись стандартів демократичності виборів через тимчасове обмеження політичних прав і свобод громадян, а 26% опитаних громадян нагадали, що зараз неможливо організувати голосування на тимчасово окупованих територіях (26%). Зокрема виникнуть проблеми для голосування тимчасово переміщених осіб, українських біженців за кордоном – таку причину обрали 24% опитаних),а також неможливо буде організувати голосування військовослужбовців, які перебувають безпосередньо у місцях бойових дій.

Також 14% опитаних українців називають як мотив негативного ставлення до проведення виборів під час війни те, що у випадку, якщо буде дозволене онлайн голосування, російські спецслужби зможуть втрутитися в процес голосування, а 13% опитаних стверджують, що існує небезпека посилення внутрішньополітичних конфліктів та ухвалення популістських рішень в умовах війни. 11% опитаних зазначили, що можливе тимчасове скасування воєнного стану під час війни для проведення виборів негативно позначиться на безпеці та обороноздатності країни, а 9% опитаних додали, що члени виборчих комісій, офіційні спостерігачі та кандидатів на виборні посади можуть бути мобілізовані.

У випадку, якщо вибори все ж відбудуться, 15% опитаних відповіли, що голосуватимуть на них за вже існуючі політичні партії, 24% – за новостворені політичні сили (якщо такі будуть), але відносна більшість (31%) відповіли, що для них не матиме значення, чи новостворена це партія, чи вона існувала й раніше.

Зазначимо, що опитування проводилося соціологічною службою «Центру Разумкова» з 21 по 27 вересня 2023 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Опитування проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2024 рік не передбачено коштів на проведення виборів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснював, чому в Україні складно провести вибори під час війни.

Президент Зеленський пояснив, що в Україні можуть відбутися вибори тільки у разі, якщо «парламенту вдасться вирішитися всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування»

Теги: вибори війна українці президент

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