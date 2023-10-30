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Держдеп США відкинув заяви Росії про причетність України до погромів в Дагестані

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Держдеп США відкинув заяви Росії про причетність України до погромів в Дагестані
Метью Міллер прокоментував звинувачення Росії, назвавши їх абсурдними
фото: AP

За словами речника Держдепу, звинувачувати Україну – абсурд

Звинувачення Росії в тому, що Україна причетна до антиєврейських погромів в аеропорту Махачкали, що в Дагестані, є абсурдними. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу. 

Представниця російського МЗС, Марія Захарова, у понеділок розповіла, що події в Дагестані стали наслідком «спланованої і здійсненої ззовні провокації», в якій ключову роль відіграв «київський режим».

Метью Міллер прокоментував ці твердження, назвавши їх абсурдними.

«Я бачив їхні заяви зі звинуваченням України. Це абсурд, звісно ж», – зазначив речник Державного департаменту.

Він додав, що Росія повинна притягти до відповідальності винних в антиєврейських заворушеннях у Дагестані напередодні.

Нагадаємо, глава Дагестану Сергій Меліков розповів, хто, на його думку, винен в організації заворушень. 

Раніше повідомлялося, що в Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.

Стало відомо, що мешканці Махачкали зібралися неподалік аеропорту. Вони мітингом зустрічають борт, який прибув з Ізраїлю – вимагають вигнати євреїв із республіки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Махачкалі.

Теги: росія Володимир Зеленський Україна США Дагестан

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