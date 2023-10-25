Туреччина поообіцяла забезпечити громадян власною нафтою

Туреччина матиме більше власної нафти вже наступного року

Незабаром Туреччина розпочне масштабний проект з виробництва власної нафти. Турецькі чиновники позитивно оцінюють потенціал зростання видобутку на нафтовому родовищі, розташованому на південному сході Туреччини. За даними глави Мінфіну країни Мехмета Шимшека, 2024 року цей нафтовий актив зможе забезпечити 10% потреби Туреччини в чорному золоті, а 2026 року – вже 18%.

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Турецьке нафтове акціонерне товариство (TPAO) повідомило, що щоденний видобуток нафти в гірському районі Габар у південно-східній провінції Туреччини Ширнак досяг 25 тисяч барелів. Мета TPAO суттєво збільшити показники щоденного видобутку. Як повідомляє Turkish Petroleum, до кінця 2024 року тут добуватиметься щонайменше 100 тис. барелів на день.

«Видобуток нафти в Габарі забезпечить 10 відсотків потреб нашої країни у 2024 році. Таким чином, дефіцит поточного рахунку постійно зменшуватиметься, а накопичення резервів прискориться. До 2026 року загальний обсяг видобутку нафти сягне рівня, який забезпечить 18 % наших потреб», – заявив Шимшек, коментуючи інформацію.

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Таким чином Туреччина сподівається збільшувати обсяги власного видобутку нафти. Раніше турецький лідер Реджеп Ердоган говорив, що фахівці оцінюють потенціал запасів родовища 1 мільярд барелів нафти.

До слова, з 20 квітня цього року Туреччина почала використовувати для внутрішнього споживання природний газ, видобутий на найбільшому газовому родовищі Сакар'я у Чорному морі. Країна почала постачати газ зі своїх родовищ на континентальному шельфі домогосподарствам у травні. А виявлений Туреччиною газ у Чорному морі здатний задовольняти побутові потреби упродовж 35 років. Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів країни Фатіх Донмез, пише видання CNN Türk.

Туреччина у 2020 році виявила у Чорному морі велике родовище газу, обсяги якого оцінили у 540 мільярдів кубометрів. Тоді президент країни Реджеп Тайіп Ердоган назвав його найбільшим у країні. Також він повідомляв, що у Чорному морі знайдено родовище газу обсягом 58 мільярдів кубометрів, а загальні запаси чорноморського газу досягли 710 мільярдів кубометрів і коштують на міжнародних ринках 1 трильйон доларів. Під час виступу в парламенті Ердоган заявив, що природний газ, який видобувається Туреччиною на шельфі Чорного моря, почне надходити в національну розподільчу систему 20 квітня.