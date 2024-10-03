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Ліга Європи: «Динамо» програло «Гоффенгайму»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Ліга Європи: «Динамо» програло «Гоффенгайму»
Кияни не змогли взяти залікові бали у матчі з німецькою командою
фото: ФК «Динамо»

«Динамо» зазнало поспіль другої поразки в Лізи Європи

У четвер, 3 жовтня, київське «Динамо» провело матч 2-го туру основного раунду Ліги Європи. «Біло-сині» у виїзному поєдинку на стадіоні Rhein-Neckar-Arena у німецькому матчі Зінсхайм з місцевим «Хоффенхаймом», повідомляє сайт киян.

Нагадаємо, у першому турі підопічні Олександра Шовковського у номінально домашньому матчі поступилися римському «Лаціо» з рахунком 0:3. Звітний поєдинок теж завершився поразкою, але з меншим рахунком – 0:2. Німці по разу відзначилися у кожному з таймів.

Порівняно з минулим матчем «Динамо» у Лізі Європи проти «Лаціо», тренерський штаб «біло-синіх» зробив чотири заміни у стартовому складі. На правому фланзі оборони замість Тимчика вийшов Караваєв, а у центрі замість Себальйоса, який отримав пошкодження, – Попов. У центрі півзахисту Піхальонка змінив Михайленко, а справа у півзахисті замість травмованого Ярмоленка у стартовому складі вийшов Волошин. Також через травму поза заявкою опинився Буяльський, а через дискваліфікацію – Брагару, який у минулому матчі з «Лаціо» отримав червону картку.

Поєдинок активніше розпочали господарі, динамівці ж менше контролювали м’яч. Але перший небезпечний момент біля чужих воріт створили саме кияни – Бражко наважився на потужний дальній удар з-за меж штрафного майданчика, влучив у площину воріт, але воротар суперника Бауманн зумів перевести м’яч на кутовий. «Хоффенхайм» відповів небезпечним ударом Крамаріча, якого українці залишили без опіки, у ближній кут – м’яч пролетів усього в кількох сантиметрах від правої стійки.

А ось свій наступний момент німці використали сповна. М’яч було переведено на правий фланг атаки, Гендрі прострілив до штрафного майданчика, і Гложек метрів з десяти у дотик переправив сферу у сітку – 1:0. Одразу ж господарі могли подвоїти рахунок, але Бущан врятував свою команду після небезпечного удару у площину воріт. Ще одного разу наш голкіпер забрав м’яч після удару низом Стаха. Загалом, у ці хвилини «Хоффенхайм» проводив масовані атаки, а «Динамо» намагалося відповісти швидкими контратаками. Одного разу у штрафному майданчику суперника було достатньо гаряче, але господарі, хоча і не з першої спроби, але змогли відбитися. Наприкінці тайму гості почали діяти активніше, але зрівняти рахунок до свистка на перерву не змогли.

На початку другого тайму кияни продовжили іти вперед та нагнітати ситуацію біля воріт німців, щоправда, супернику вдавалося нейтралізовувати загрозу та не дозволити динамівцям завдати прицільного удару. Водночас німці змогли дочекатися вдалого моменту, провести стрімку атаку в один дотик, і у завершальній стадії Гложек обігрався з Крамарічем та з району півкола перед штрафним майданчиком пробив повз Бущана, оформивши дубль – 2:0. Одразу ж Гложек мав можливість відзначитися ще, але спрямував м’яч вище воріт.

У складі киян відзначимо дальній, але неточний удар Шапаренка, а також простріл Кабаєва зліва, до якого зовсім трохи не зміг дотягнутися Волошин. Незабаром Шапаренко знову пробив неточно. Наша команда багато комбінувала, але справжньої небезпеки біля володінь Бауманна не виникало.

Протягом часу, що залишився до фінального свистка, ініціатива знову була у «Хоффенхайму», а динамівцям ніяк не вдавалося бодай скоротити відставання у рахунку.

Тож у підсумку 0:2 – «Динамо» поступається у другому поєдинку основного етапу Ліги Європи.

Зазначимо, що свій наступний матч «Динамо» проведе у неділю, 6-го жовтня, коли у рамках 9-го туру чемпіонату України зустрінеться з криворізьким «Кривбасом».

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Теги: українці Ліга Європи кияни ФК «Динамо»

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