У програмі «Національний кешбек» узяла участь компанія, яка належить росіянину

Програма «Національний кешбек» стимулює споживачів купувати товари, вироблені в Україні, та отримувати за це 10% повернення коштів за покупки

Бізнес, власником якого є громадянин РФ, досі бере активну участь у державних тендерах

Понад 1000 компаній та 167 ФОПів доєднались до програми «Національний кешбек» станом на 13 вересня 2024 року. Три компанії з цього переліку мали власників із Росії на момент початку повномасштабного вторгнення, а ще одним бізнесом і досі володіє громадянин РФ. Про це повідомили аналітики «Опендатабот».

1 038 компаній та 167 ФОПів нині беруть участь у програмі «Національний кешбек», яка стимулює споживачів купувати товари, вироблені в Україні, та отримувати за це 10% повернення коштів за покупки.

Майже третина бізнесів задіяна у сфері виробництва харчових продуктів – 326. Ще майже 17% компаній займаються роздрібною торгівлею – 175. Оптова торгівля посідає третє місце – 146 компаній, або 14%.

Найбільш активно у програмі взяли участь бізнеси зі столиці: 231 компанія. Наслідує Дніпропетровщина – 112 компаній, а третє місце посідає Львівщина – 96. До рейтингу також потрапили Київщина та Харківщина – 87 та 76 компаній відповідно.

Найменше бізнесів узяли участь у програмі з прифронтових регіонів – Херсонщини та Донеччини – п'ять і три компанії відповідно. Жодна компанія з Луганщини не доєдналася до програми.

Проте три з цих компаній мали російських власників на початок повномасштабного вторгнення. Нині ж усі вони позбулися російського сліду. Йдеться про бізнеси з Полтавщини, Черкащини та Одещини. Зазначимо, що власник компанії з Одещини взяв українське громадянство після початку повномасштабної, тож бізнес позбувся російського сліду на законних підставах.

Утім, за даними аналітиків, один із бізнесів, який бере участь у програмі «Національного кешбеку», досі належить росіянину. Це компанія ТОВ «Ембавуд Україна», яка займається виробництвом меблів та зареєстрована у Самборі Львівської області. Минулоріч дохід компанії склав понад 180 млн грн, а чистий прибуток понад 10 млн грн. Ба більш, бізнес активно бере участь у державних тендерах. Так, цьогоріч компанія вже виграла два тендери на суму понад 914 тисяч грн на поставку меблів для комунального підприємства в Києві та Укравтодора. Варто зазначити, що компанія мала проблеми через власника, пов'язаного з країною-агресоркою, ще напередодні повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Нагадаємо, що за перший тиждень роботи програми «Національний кешбек» до неї долучилися 800 тис. громадян.

Раніше у «Дії» почали тестувати послугу «Національного кешбеку». За купівлю вітчизняних товарів повертатимуть 10%.