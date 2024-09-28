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Гравець української кіберспортивної команди показав непристойний жест росіянам під час гри

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Гравець української кіберспортивної команди показав непристойний жест росіянам під час гри
фото: скріншот з відео

Найкращим гравцем матчу ESL Pro League Season 20 став Юстінас Лекавічус з Литви, який запам'ятався не лише цим

Литовський гравець української кіберспортивної організації Natus Vincere (NAVI) показав середній палець російській команді Team Spirit, яка зараз офіційно базується в Сербії. Він зробив це під час гри. Про це повідомляє Dev.

У турнірі, що проходить на Мальті, беруть участь 32 команди, розподілені на 4 групи. Загальний призовий фонд складає $750 000.

Першу мапу, Dust 2, обрану Team Spirit, NAVI виграли з рахунком 13:5. На другій мапі боротьба була більш напруженою, але NAVI знову виявилися сильнішими, завершивши матч з підсумковим рахунком 2:0 (13:5, 13:9).

Найкращим гравцем матчу став Юстінас «jL» Лекавічус з Литви, який у складі NAVI за дві мапи зробив 47 вбивств суперників. Під час гри «jL» показав суперникам непристойний жест – середній палець.

Після матчу Юстінас перепросив за свій вчинок у соціальних мережах:

«Дідько, як приємно нарешті здобути перемогу над Spirit. Я хотів би щиро попросити вибачення за надмірні емоції з мого боку, наступного разу це будуть два пальці».

Нагадаємо, що українська кіберспортивна організація  NAVI в драматичному п'ятимаповому фіналі ESL Pro League Season 20 змогла здобути перемогу над турецькою командою Eternal Fire. Всупереч тому, що турки домінували за багатьма показниками, жовто-чорні проявили витримку та командну згуртованість, здобувши перемогу у вирішальний момент

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Теги: спорт українці кіберспорт росіяни

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