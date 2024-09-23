Вибори у США. Чому Гарріс випереджає Трампа у зборі коштів?

У серпні Гарріс зібрала втричі більше грошей ніж Трамп

Хто донатить кандидатам у США?

Вибори у США: гроші. Хто донатить кандидатам? Яка динаміка?

Хоча соціологічні опитування показують, що змагання між Гарріс і Трампом залишається напруженим, Гарріс випередила Трампа у зборі коштів.

У серпні Гарріс зібрала втричі більше грошей ніж Трамп. За місяць її кампанія отримала $361 мільйон, тоді як Трамп витратив на $32 мільйони більше, ніж зібрав ($130 мільйонів).

Це стало результатом початку дорогої рекламної кампанії, спрямованої на зупинення зростання популярності Гарріс. За результатами серпня Демократична партія накопичила $109 млн резервів.

За рахунок чого у Гарріс така перевага?

Перше – беззаперечна перевага у малих донатах. Я вже писав про це отут. Після зняття Байдена вона отримала величезну підтримку у рядових виборців демократів, у той час як Трамп втратив більшість своїх дрібних донорів. Маргіналізація електорату вона така.

Друга – великі донори теж набагато більш прихильні до Гарріс. Тоді як Трамп вимушений спиратися на підтримку традиційних нафтовиків (якої недостатньо) і шукати нові галузі, такі як криптовалюти.

Гарріс підтримують фінансова індустрія, технологічні компанії та Голлівуд. Її вже підтримали співзасновник Facebook Дастін Московіц ($3 млн), співзасновник Netflix Рід Гастінгс та співзасновник Ripple Labs Кріс Ларсен. Сюди ж йдуть ще купа представників венчурного капіталу та технологічних стартапів.

Третє – повʼязане з першим – Каліфорнія. Рідний штат Гарріс, забезпечує їх мережу донорів, де кандидатка організовує різноманітні заходи для збору коштів.

Четверте – майже беззаперечна підтримка Гарріс у Голлівуді.

Це все і проявилося у серпні, забезпечивши трикратний розрив. Але давайте деталізуємо.

Внески для Гарріс. У серпні Камала Гарріс отримала суттєву фінансову підтримку від донорів Волл-стріт, Кремнієвої долини та Голлівуду. Серед головних донорів Гарріс:

Фінансові гіганти: Брюс Карш (Oaktree Capital Management), Роберт Ставі (Bessemer Venture Partners), Садек Вахба (I Squared Capital).

Зірки Голлівуду: Скарлетт Йоханссон, Френсіс Макдорманд, Мейем Б'ялік (зірка «Теорії великого вибуху» і популяризаторка науки) тощо.

Засновники відомих брендів: Стейсі Бендет (Alice + Olivia) та Ребека Хессель Коен (LoveShackFancy).

Внески для Трампа. Трамп отримав фінансову підтримку від нових джерел, включаючи криптоіндустрію, яку він активно приваблює. Серед головних донорів:

Ілон Маск: зробив свій найбільший внесок на користь Республіканської партії – $289,100 для підтримки кандидатів у Конгрес США від Республіканської партії. Від прямого фінансування Трампа Маск поки утримується.

Хедж-фонди та бізнесмени: Марк Андрессен (Andreessen Horowitz), Томас Петерффі (Interactive Brokers), Едвард Глейзер (власник Tampa Bay Buccaneers), а також мільярдерка Діана Хендрікс (будівельний сектор), яка зробила внесок у $10 мільйонів на підтримку MAGA Inc.

Майбутнє кампаній. Камала Гарріс та її головний передвиборчий фонд Future Forward PAC виділили $421 мільйон на рекламу до Дня виборів, що вдвічі перевищує $216 мільйонів, зарезервовані для кампанії Трампа та його MAGA Inc. Поточна динаміка витрат вже робить ці вибори одними з найдорожчих в історії.