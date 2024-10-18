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У Києві викрили масштабну схему нелегального виїзду чоловіків у Польщу на «навчання»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Києві викрили масштабну схему нелегального виїзду чоловіків у Польщу на «навчання»
Поліція викрила схему ухилянтів на Київщині
фото з відкритих джерел

Чоловіки вступали до польського університету і могли безперешкодно виїжджати в Україну

У Києві правоохоронці виявили місцевого мешканця, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку вступити до польських університетів на денну форму навчання. Це дозволяло їм уникати мобілізації та безперешкодно перетинати державний кордон України. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Встановлено, що за свої послуги 24-річний ділок брав по 10 тисяч доларів. За попередньою домовленістю він мав допомогти «клієнту» успішно скласти онлайн-іспити.

Правоохоронці затримали молодика під час передачі обумовленої суми коштів від 25-річного «абітурієнта». Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що якщо військовозобов'язаний громадянин проігнорує повістку, то йому загрожуватиме штраф у розмірі від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн. Однак, якщо штраф не буде сплачено добровільно, то може початись примусове стягнення майна державою. 

Раніше Хмельницький міськрайонний суд призначив чотири роки і два місяці позбавлення волі військовозобов’язаному, який ухилився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

До слова, в одному з університетів Закарпаття викрили 225 фейкових «студентів». Комісія Ужгородського ТЦК скасувала ухилянтам раніше надані відстрочки від призову до армії. 

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Теги: гроші штраф навчання послуги кордон ухилянти

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