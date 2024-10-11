В Україні офіційно стартувала програма «Національний кешбек»

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників

Після етапу бета-тестування в Україні офіційно стартувала програма підтримки громадян «Національний кешбек». Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Як зазначила чиновниця, за час бета-тестування програми, який тривав з 2 вересня, українці випустили понад 2 млн карток.

«Понад мільйон людей бачать кешбек у «Дії», а це – 73,2 млн грн. До нас доєдналися 11 банків, сотні представників рітейлу та тисячі виробників, які додали 260 тис. товарів. Зараз ми можемо сказати, що програма працює коректно, ми протестували всі системи, здійснили необхідні налаштування. І відсьогодні запускаємо «Національний кешбек» вже повноцінно, стартує рекламна кампанія», – каже вона.

За словами Свириденко, основні торгівельні мережі вже маркують свої магазини, де діє програма, і позначають на полицях товари, на які нараховується кешбек. Споживачі бачать в Дії нарахований кешбек на наступний день після здійснення покупки.

Нагадаємо, у «Дії» 2 вересня почали тестувати послугу «Національного кешбеку». За купівлю вітчизняних товарів повертатимуть 10%. Таким чином українці зможуть отримувати до 3 тис. гривень кешбеку щомісяця.

До слова, понад 1000 компаній та 167 ФОПів доєднались до програми «Національний кешбек» станом на 13 вересня 2024 року. Три компанії з цього переліку мали власників із Росії на момент початку повномасштабного вторгнення, а ще одним бізнесом і досі володіє громадянин РФ.