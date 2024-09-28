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Російська атака по медичному закладу в Сумах: оприлюднено перші фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російська атака по медичному закладу в Сумах: оприлюднено перші фото наслідків
Внаслідок атаки по Сумах поранено 10 людей
фото: Національна поліція України

Внаслідок атаки загинуло сім людей, поранено – 12

Сьогодні вранці, 28 вересня, ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах, застосувавши БпЛА. Про це повідомляє Національна поліція України.

Сумська військова адміністрація зауважує, що внаслідок атаки ворожих БпЛА попередньо сім загиблих і 12 поранених. 

Російська атака по медичному закладу в Сумах: оприлюднено перші фото наслідків фото 1

На місці влучання працюють поліцейські, які скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають домедичну допомогу.

Російська атака по медичному закладу в Сумах: оприлюднено перші фото наслідків фото 2
Російська атака по медичному закладу в Сумах: оприлюднено перші фото наслідків фото 3

Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На місці працюють ДСНС, поліція, медики.

Згодом стало відомо, що Росія двічі вдарила по медичному закладу у Сумах. Внаслідок чого загинуло шість людей.

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Теги: росія поранення безпілотник Україна лікарня українці смерть війна Суми росіяни

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