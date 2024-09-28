Російська атака по медичному закладу в Сумах: оприлюднено перші фото наслідків
Внаслідок атаки загинуло сім людей, поранено – 12
Сьогодні вранці, 28 вересня, ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах, застосувавши БпЛА. Про це повідомляє Національна поліція України.
Сумська військова адміністрація зауважує, що внаслідок атаки ворожих БпЛА попередньо сім загиблих і 12 поранених.
На місці влучання працюють поліцейські, які скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають домедичну допомогу.
Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Нагадаємо, що сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На місці працюють ДСНС, поліція, медики.
Згодом стало відомо, що Росія двічі вдарила по медичному закладу у Сумах. Внаслідок чого загинуло шість людей.
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