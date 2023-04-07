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На всіх не вистачить? В Кабміні б’ють на сполох через масове збільшення соцвиплат

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На всіх не вистачить? В Кабміні б’ють на сполох через масове збільшення соцвиплат
Через війну в країні збільшується кількість осіб, які претендують на соціальні виплати
фото: glavcom.ua

В Україні відбувається довгостроковий системний розрив – зменшення доходів в системі при збільшенні видатків

Через війну в соціальній системі відбувається довгостроковий розрив – зменшення доходів при поступовому збільшенні видатків. Про це заявила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак під час дискусії «Зміна демографічної ситуації в країні: прогнози і виклики для держави».

«Окрім того, що у нас зменшується загальна кількість людей в країні, зменшується й кількість платників податків, – констатувала Марчак. – Якщо виключити з доходів від єдиного соціального внеску (ЄСВ), виплати, які надходять від військовослужбовців, то падіння по ЄСВ складає мінус 25%».

Урядовець нагадала оцінки Світового банку, за якими 19% тих, хто покинув країну, не збирається повертатися додому, а 1,5 млн робочих місць можуть бути повністю втрачені внаслідок війни без можливості їхнього відновлення.

При цьому в Кабміні б’ють на сполох через те, що за цих умов в країні збільшується кількість осіб, які претендують на соціальні виплати. Зокрема, тільки в системі Пенсійного фонду з’явилось 13 тис. нових осіб, які отримували минулого року пенсію по інвалідності.

«Це несе великий системний ризик для країни, оскільки, якщо терміново не допомогти цим громадянам, ми отримаємо потенційну нову велику когорту непрацездатних людей, які не матимуть власних джерел доходів та повністю залежатимуть від держави»., – вважає Марчак.

Це призводить до ситуації, коли в Україні, з одного боку, зменшується рівень доходів в державний бюджет, солідарної пенсійної системи, системи державного страхування. Поки це частково перекривається доходами від заробітних плат військовослужбовців, але після перемоги цей позитивний фактор зникне. З іншого боку, в Україні суттєво зростають потреби в соціальній підтримці громадян на постійній основі.

На всіх не вистачить? В Кабміні б’ють на сполох через масове збільшення соцвиплат фото 1

Серед них – громадяни, які втратили годувальника, ті, хто отримали інвалідність, всі військовослужбовці, які матимуть статус учасника бойових дій.

«А статус УБД дає право виходу на пенсію для жінок – у 50 років, для чоловіків – у 55, – зазначила Марчак. 

Службовиця додає, що в Україні буде багато осіб з інвалідністю та учасників бойових дій, тобто є всі підстави вважати, що середній вік виходу на пенсію буде ще зменшуватись. Таким чином в Україні відбувається довгостроковий системний розрив – зменшення доходів в системі при збільшенні видатків.

Нагадаємо, що «Главком» розповів, на які виплати та послуги можуть розраховувати українці. 

До слова, уряд постановив, що сума компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зросте до 6700 грн. Саме стільки нині становить мінімальна зарплата в Україні. Крім того, термін дії програми було продовжено на весь 2023 рік. 

Теги: соцвиплати бюджет страхування

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