Уряд оновив умови виплат за працевлаштування переселенців: деталі

Заявку на компенсацію видатків може оформити роботодавець через 5 днів після працевлаштування переселенця

Допомога надається протягом двох місяців для кожного працівника-переселенця

Уряд постановив, що сума компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зросте до 6700 грн. Саме стільки нині становить мінімальна зарплата в Україні. Крім того, термін дії програми було продовжено на весь 2023 рік. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданнях 10 та 11 січня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До цього сума компенсації складала 6500 грн. Допомога надається протягом двох місяців для кожного працівника-переселенця.

«Рішенням уряду продовжується дія програми виплат компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішніх переселенців у 2023 році. Рішення уряду передбачає доповнення механізмів фінансування програми, зокрема, за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (у межах фінансових можливостей) та інших джерел, які не заборонені законодавством» , – також ухвалили в Кабміні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ініціатива стала важливою складовою підтримки переселенців. «Минулого року в рамках цієї програми виплачено майже 199 млн грн. Рішення про збільшення суми компенсації стимулюватиме бізнес більш активно залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб», – зазначив глава уряду.

Як отримати компенсацію за працевлаштування переселенців

Заявку на компенсацію видатків може оформити роботодавець через 5 днів після працевлаштування переселенця. У працевлаштованої особи має бути довідка ВПО, оформлена після 24 лютого. Алгоритм дій роботодавця такий:

авторизуватись на порталі Дія;

вибрати «Послуги» – «Підприємництво»– «Компенсація за працевлаштування ВПО» – «Подати заявку»;

після цього Дія знайде компанію або ФОП у переліку отримувачів виплат Пенсійного фонду;

далі потрібно перевірити дані, вибрати період для компенсації та надати інформацію про внутрішньо переміщену особу, а також запровадити розрахунковий рахунок для отримання коштів;

перевірити заяву та підписати її за допомогою КЕП;

заява автоматично надсилається до Державного центру зайнятості.

Щоб отримати компенсацію, зарплата переселенця має бути встановлена на рівні не нижче мінімальної. Також має бути сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування та подано податкову звітність.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що на період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, зокрема, на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям.

Також повідомлялося, що у 2023 році пенсійні виплати будуть фактично заморожені на рівні 2022 року, тобто мінімальна пенсія становитиме 2093 грн без змін до кінця 2023 року. Традиційного кількаразового протягом року підвищення прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальної пенсії та надбавок до пенсій наступного року не передбачено.