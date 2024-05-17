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Кишинів скасує відповідальність для молдовських добровольців, які воюють на боці України – джерело

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кишинів скасує відповідальність для молдовських добровольців, які воюють на боці України – джерело
Зміни стосуватимуться Кримінального кодексу
фото з відкритих джерел

Після повномасштабної агресії Росії десятки громадян Молдови на волонтерських засадах приєдналися до батальйонів у складі ЗСУ

Праламент Республіки Молдова готує зміни в кримінальний кодекс, який диференціює участь у військових конфліктах своїх громадян. Згідно із запланованими змінами, громадяни Молдови, які воюють на боці України, не нестимуть за це кримінальної відповідальності, передає кореспондент «Главкому» з посиланням на джерело, обізнане із ситуацією.

Зазначається, що зміни стосуватимуться Кримінального кодексу. Наразі 141 стаття Кримінального кодексу Республіки Молдова передбачає обмеження волі терміном від 5 до 10 років за участь у збройних конфліктах за кордоном.

Зміни стосуватимуться лише добровольців, які воювали на боці України, найманці, яких залучає Росія для участі в агресії проти України, будуть переслідуватися відповідно до чинних вимог.

«Це буда певна диференціація й зміни стосуватимуться лише добровольців, що воюють за Україну», – ділиться співрозмовник. Після повномасштабної агресії Росії проти України десятки громадян Молдови на волонтерських засадах приєдналися до батальйонів у складі Збройних сил України.

Нагадаємо, Майя Санду виключила з громадянства Олександра Калініна, який воює на боці Росії й закликає молдаван вступати до лав батальйону імені Кантеміра для агресії проти Росії.

До слова, Молдова має використати досвід Карабаху для того, щоб відновити свою територіальну цілісність, що підтримали б усі великі держави. Ексзаступник директора Служби інформації та безпеки Молдови Александру Балан в інтерв’ю «Главкому» назвав це «історичним шансом» для країни.

Теги: росія Молдова обмеження

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