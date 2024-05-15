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У Facebook, Instagram та X стався масштабний збій

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Facebook, Instagram та X стався масштабний збій
фото з відкритих джерел

50% користувачів Instagram фіксують проблеми із застосунком

У роботі Facebook, Instagram та X стався збій у середу, 15 травня. Користувачі скаржаться на проблеми із сайтами, застосунками і входом в акаунт. Про це йдеться на сервісі Downdetector.

Користувачі Facebook здебільшого (53%) повідомляють про проблеми з веб-сайтом, 32% – з додатком, 15% – зі входом в акаунт.

49% користувачів X скаржаться на проблеми із застосунком, 44% – з сайтом, 7% – із входом в акаунт.

50% користувачів Instagram кажуть про проблеми із застосунком, 27% – із входом в акаунт, 23% – з підключенням до сервера.

Нагадаємо, місяць тому користувачі повідомляли про збій у роботі додатків від компанії Meta. Йдеться про Facebook, Instagram та WhatsApp.

Раніше у роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій. 40% користувачів скаржилися на підключення до сервера, 28% користувачів повідомляли про проблеми із додатком, та 32% зіткнулися із проблемами при відправленні/отриманні повідомлень.

Читайте також: Збій у роботі Meta: мережа вибухнула мемами
Теги: Facebook Місяць

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