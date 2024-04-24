Рада схвалила ліквідацію КРАІЛ і заборону реклами грального бізнесу

Законом передбачається обмеження реклами азартних ігор (зокрема недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства

Законопроєкт підтримали 272 парламентарі

Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«За» віддали голоси 272 парламентарі.

За словами нардепа, окрім ліквідації КРАІЛ в законі є інші важливі норми:

обмеження реклами азартних ігор (зокрема недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій;

удосконалення вимог щодо бездоганної діловової репутації посадових осіб-організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

«Це правильне рішення й важливий антикорупційний законопроєкт. Він пропонує реорганізувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і прибрати з процесу видачі ліцензій людський чинник», – прокоментував схвалення документу віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, тепер у процесі видачі ліцензій усе буде автоматично й за чіткими критеріями.

Нагадаємо, 4 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

До слова, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента.