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Рада схвалила ліквідацію КРАІЛ і заборону реклами грального бізнесу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Рада схвалила ліквідацію КРАІЛ і заборону реклами грального бізнесу
Законом передбачається обмеження реклами азартних ігор (зокрема недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства
фото: Telegram / Залізний нардеп

Законопроєкт підтримали 272 парламентарі 

Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«За» віддали голоси 272 парламентарі. 

За словами нардепа, окрім ліквідації КРАІЛ в законі є інші важливі норми:

  • обмеження реклами азартних ігор (зокрема недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;
  • визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;
  • вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);
  • встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій;
  • удосконалення вимог щодо бездоганної діловової репутації посадових осіб-організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

«Це правильне рішення й важливий антикорупційний законопроєкт. Він пропонує реорганізувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і прибрати з процесу видачі ліцензій людський чинник», – прокоментував схвалення документу віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, тепер у процесі видачі ліцензій усе буде автоматично й за чіткими критеріями.

Нагадаємо, 4 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

До слова, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента.

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Теги: обмеження законопроєкт Ярослав Железняк населення Михайло Федоров Telegram інтернет міністр Верховна Рада

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