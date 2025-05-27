Сюрприз від канадского долара: як політика Трампа вплинула на курс

Фондові ринки слабшають, а «канадський долар насправді зміцнюється»

Канадський долар багато інвесторів вважали «збитим льотчиком» серед валют та говорили про його слабкість до американського долара. Чого чекати від валюти найближчим часом і до кінця 2025 року спрогнозувало видання Vancouverok, повідомляє «Главком».

Нова політика США перевертає систему, і це частково на руку Канаді. Шон Осборн, керуючий директор та головний валютний стратег Scotiabank, заявив в інтерв'ю BNN Bloomberg, що ринки перебувають у «незвичній ситуації». Фінансист пояснив: як правило, у відповідь на ослаблення фондових ринків, долар США як активний «фінансовий притулок для інвестицій», як правило, зміцнювався. Це було закономірною відповіддю на політичні зміни. Реакція на політику президента США Трампа цього разу зовсім інша.

Фондові ринки слабшають, а «канадський долар насправді зміцнюється», каже Осборн. У короткостроковій перспективі, за його словами, канадський долар може ще трохи зміцнитися. Для розуміння: 23 травня вдень він торгувався на рівні 73 центів США. Як пише видання, частина інвесторів за кілька місяців переглянула свої позиції, і тепер для них своєрідним «фінансовим притулком» є ​​канадський долар.

Нагадаємо, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

«Обговорили взаємодію наших країн у межах коаліції охочих і що потрібно, щоб наблизити тривалий мир. Радий, що наші зусилля в обороні, протидії російській агресії, економіці та загалом у міжнародних справах добре скоординовані. Поінформував премʼєр-міністра про російські ракетні та дронові удари по цивільних і підкреслив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту життів», – зауважив президент України.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Марком Карні. Глава нашої держави запросив Карні відвідати Київ.