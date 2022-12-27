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НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду: до чого готуватися українцям

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду: до чого готуватися українцям
У 2023 році українців чекає подорожчання послуг водопостачання
фото: Вечірній Київ

У першому півріччі 2023 року тарифи, наприклад, Київводоканалу зростуть із 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), сьогодні, 27 грудня, ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.

Рішенням Комісії передбачається, що у першому півріччі 2023 року тарифи, наприклад, Київводоканалу зростуть із 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (з урахуванням ПДВ); Житомирводоканалу – з 37,5 грн за кубометр до 50,4 грн; Чернівціводоканалу – з 27,9 грн за кубометр до 29,5 грн; Львівводоканалу – з 25,88 грн за кубометр до 27,9 грн; Хмельницькводоканалу – з 27,4 грн за кубометр до 31,7 грн.

 «У зв’язку з багатьма факторами невизначеності по плануванню фінансово-господарської діяльності водоканалів у період воєнного стану на території України, варто затвердити тариф на перше півріччя 2023 року та в травні 2023 року департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення надати на розгляд Комісії матеріали щодо коригування тарифів з урахуванням актуалізованих даних», – зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Як раніше повідомлялося, у 2023 році українців може чекати поетапне подорожчання послуг водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, з 1 грудня на українців чекає низка змін. Зокрема йдеться про підвищення прожитковому мінімуму в Україні, перерахунок пенсії та зміни у порядку надання житлових субсидій.

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Теги: НКРЕКП тарифи водопостачання страхування

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