Скільки українців мають пенсію понад 10 тис. грн: оприлюднено статистику

Понад 50% пенсіонерів в Україні мають пенсію до 4 тис. гривень

У Пенсійному фонді України повідомили, що станом на 1 жовтня пенсії понад 10 тис. грн. отримали 741 213 українців. Це становить 6,9% від загальної кількості українських пенсіонерів, 10 726 239 осіб. Водночас понад 50% пенсіонерів в Україні мають пенсію до 4 тис. грн., повідомили в ПФУ.

Зазначається, що середній показник пенсійних виплат зараз становить 4 539,36 гривні. Загалом кошти розподілені наступним чином, за розміром пенсії:

до 2000 гривень – 0,6%, 68 556 осіб, середня пенсія – 1 181,84 гривні;

від 2001 до 3000 гривень – 38,5%, 4 123 567 осіб, середня пенсія – 2 392,28 гривні;

від 3001 до 4000 гривень – 23,5%, 2 524 874 осіб, середня пенсія – 3 470,67 гривні;,

від 4001 до 5000 гривень – 11,4%, 1 223 262 осіб, середня пенсія – 4 451,10 гривні;

від 5001 до 10000 гривень – 19,1%, 2 044 767 осіб, середня пенсія – 6 770,98 гривні;

понад 10 000 гривень – 6,9%, 741 213 осіб, середня пенсія – 14 424,33 гривні.

Втім, згідно з законодавством, українці можуть збільшити розмір своїх пенсійних виплат. Цього можна досягнути при пізнішому оформленні пенсії.

Зокрема, громадяни можуть одержати надбавку за надстаж. Її вдасться оформити, якщо після 60-річного віку та за наявності необхідного періоду страхового стажу не йти на пенсію, а продовжувати працювати.

Таким чином розмір пенсії буде збільшено на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу, у випадку відстрочення виходу на пенсію протягом п'яти років.

Після цього періоду кожен наступний повний місяць збільшуватиме виплати на 0,75%.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд попередив українських пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, що їм можуть припинити нарахування пенсій. Це станеться, якщо пенсіонери протягом шести місяців не зніматимуть кошти з карток.

Нагадаємо, в Україні з наступного року зростатиме страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. До 2028 року в 60 років зможуть піти на відпочинок ті, у кого стаж буде не менше 35 років, тоді як зараз в 60 років можуть вийти на пенсію ті, хто мають 29 років стажу. Вже наступного року для цього необхідно буде 30 років стажу.

Крім цього, повідомлялося, що Мінсоцполітики вигадало, як підвищити пенсії українцям.