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ООН виділяє $20 млн на допомогу вразливим категоріям українців

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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ООН виділяє $20 млн на допомогу вразливим категоріям українців
Українці потребують фінансової підтримки
фото з відкритих джерел

Міжнародні організації й надалі підтримуватимуть евакуйованих українців

Координатор системи Організацій Обʼєднаних Націй в Україні Матіас Шмале повідомив про рішення ООН і партнерів виділити $20 млн на підтримку місцевих організацій, які допомагають вразливим категоріям населення. До таких категорій відносять, зокрема, дітей-сиріт, літніх і маломобільних людей та внутрішніх переселенців. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На нараді з підтримки евакуйованого населення, яка відбулася під головуванням заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, обговорили ключові питання безбар’єрності та облаштування місць тимчасового проживання для літніх і маломобільних внутрішньо переміщених осіб. У зустрічі взяли участь представники Міністерства реінтеграції, міжнародних і громадських організацій, а також представники обласних військових адміністрацій.

Особливу увагу приділили організації безбар’єрного простору, зокрема для осіб похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Учасники заходу обговорили необхідність залучення додаткових ресурсів для реалізації проєктів, що вже працюють і потребують фінансової підтримки для розширення своєї діяльності.

Гуманітарний координатор ООН підтвердив, що міжнародні організації й надалі підтримуватимуть евакуйованих українців, приділяючи особливу увагу вразливим категоріям населення.

Нагадаємо, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк прокоментувала заяву омбудсмена Дмитра Лубінця, у якій він заявив, що переселенці через соціально-економічні труднощі повертаються у прифронтові міста та на тимчасово окуповані території. За словами Шуляк, держава не впоралася із політикою підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як пояснює нардепка, державна іпотечна програма єОселя нібито недоступна для ВПО, і «лише одиниці змогли нею скористатися». Депутатка додала, що варто змінити підхід до питання ВПО, аби Україна не отримала частину суспільства, яка «буде сповнена ненавистю до всіх, людей, які у власній країні стали непотрібними». 

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Теги: соцвиплати переселенці Мінекономіки Україна

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