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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

США зосереджуються на одній темі. І це не Україна

glavcom.ua
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В непевних штатах – розрив між Трампом і Гарріс так і коливається в межах 0,5-1,5%
колаж: glavcom.ua

«В Америки не буде змоги звертати уваги на наші проблеми мінімум до січня-лютого 2025»

До виборів в США менше місяця, але боротьба досі точиться довкола 1-2% підтримки. Або, в термінах американської виборчої системи, довкола 1-2 голосів виборників (умовно зараз ніби нараховують 270 за Гарріс проти 268 за Трампа, але це дійсно дуже умовно).

В непевних штатах – Мічіґані, Вісконсині, Пенсильванії, Джорджії, Неваді, Аризоні і Північній Кароліні – розрив між Трампом і Гарріс так і коливається в межах 0,5-1,5%. Тобто, в межах статистичної похибки. Тобто, те, що Гарріс ніби обходить Трампа в 4-х з цих 7 штатів, на практиці майже нічого не означає.

Гарріс зараз в цілому обходить Трампа на 2,5% в загальнонаціональних опитуваннях, збільшилась її підтримка серед чоловіків, виборців з вищою освітою і старшого покоління. Але «чистої» перемоги Гарріс з таким розривом точно не буде. Та сама перспектива перемоги досі під питанням.

З такою сумнівною рівновагою цілком можливі судові позови після оприлюднення результатів голосування. І виступи виборців, які не визнають перемогу тієї чи іншої сторони. Чи матиме 78-річний Трамп сили й натхнення знов спонукати до бунту в Капітолії – хтозна.

Але для нас все це означає одне: в Америки не буде змоги звертати уваги на наші проблеми мінімум до січня-лютого 2025. Отже, маємо все, що тільки залежить від США, вирішити до 5 листопада. І за цей же час перенести всю решту в формат взаємодії з Європою, без Америки (якщо переможе Трамп, він цілком може різко обмежити активність США в НАТО; і хто б не переміг, проблему України все одно спробують максимально перевісити на ЄС).

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Джерело
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Теги: Дональд Трамп Камала Гарріс вибори у США Україна

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Олексій Голобуцький

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