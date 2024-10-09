ЄС погодив кредит для України на €35 млрд

Кредит погаситься коштом прибутку від заморожених російських активів

Європейський Союз погодив Україні кредит у розмірі €35 млрд. Про це повідомляє журналіст Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС щойно погодили пакет допомоги у розмірі €35 млрд для України на 2025 рік», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що кредит погаситься коштом прибутку від заморожених російських активів.

Також журналіст зауважив, що посли не погодили продовження санкцій проти активів Центрального банку Росії на 36 місяців замість шести. Угорщина виступила проти.

Раніше, Угорщина блокувала обіцяний кредит Європейським Союзом €35 млрд для України, поки США не оберуть наступного президента.

Лідери G7 у червні домовилися, що кредит буде обслуговуватися коштом заморожених активів російського центрального банку на Заході, які оцінюються приблизно в $300 млрд. ЄС планує виділити до $35 млрд з цих активів для підтримки кредиту, тоді як решта суми має надійти від США та інших членів G7.