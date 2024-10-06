Окупанти встановлюють на свої «елітні» танки триповерхову броню, але все марно – Forbes

Російській бронетехніці в Україні не допомагає захист із броні та наварних каркасів

Російські сили зазнають серйозних проблем у своїх нещодавніх спробах захистити новітні танки Т-90М, які диктатор Володимир Путін називає найкращими у світі. Останні дані свідчать про значні втрати та труднощі з їхньою ефективністю на полі бою, що викликає сумніви в заявлених перевагах цієї техніки. Про це у своїй статті повідомляють аналітики видання Forbes.

Т-90М повинні мати активну захистну систему «Арена», яка використовує керовані снаряди для нейтралізації дронів. Однак журналісти зазначають, що цієї системи досі не було зафіксовано в дії, і вона може так і не з'явитися.

Захист російських танків Фото: Forbes

Тим часом, російські танкісти намагаються підвищити шанси своїх машин, додаючи додаткову броню. У новій версії Т-90М встановлено екрани на даху, покриті додатковим захистом, проте останнє відео демонструє, що ці заходи не забезпечили належної ефективності. Нещодавно також було помічено ще один Т-90М з глушником для дронів, але і цей танк був швидко знищений українським дроном «Баба Яга». Це підтверджує, що російські глушники часто не виконують своїх функцій.

«Навіть якщо на танках буде багато глушників, це не зупинить їх від знищення дронами... Єдиний спосіб для танків вижити в цей час – просто не наближатися до зони дії FPV. Багато повідомлень вказують на те, що у росіян тепер є зона без танків, що простягається на шість миль від лінії фронту», – йдеться в публікації.

Українські дрони проти російських танків

Українські дрони відіграють ключову роль у знищенні російських танків на фронті. За даними військових експертів і новинних агентств, такі дрони, як «Байрактар» і «Баба Яга», використовуються для проведення точних ударів по техніці супротивника. Ці безпілотники здатні ефективно виявляти та атакувати ворожі цілі з повітря, що значно підвищує їхню вогневу міць.

Наприклад, українські дрони часто використовують коригування артилерійського вогню, що дозволяє значно підвищити точність атак на танки та іншу бронетехніку. Завдяки наявності високоякісних камер та системи навігації, дрони можуть безпосередньо вказувати на цілі, що робить їх незамінними у сучасних бойових умовах.

Відомо, що за допомогою дронів Україна змогла знищити значну кількість російських танків, включаючи новітні моделі, що надійшли на озброєння армії РФ. В одному з недавніх випадків дрон «Баба Яга» успішно знищив танк Т-90, який оснащений додатковою бронею та системами активного захисту.

Нагадаємо, Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади знищили російський танк за допомогою так званого «безпілотника-дракона».

До слова, нещодавно безпілотники Служби безпеки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ.

Нагадаємо, стало відомо, що американська компанія AeroVironment підписала угоду щодо локалізації Switchblade 600 в Україні.