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Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня

Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3–8 м/с

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 22 жовтня – буде невелика хмарність, без опадів. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Якою буде погода в Україні 22 жовтня 2024

Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня фото 1

У столиці вночі буде +3...+5 °С, а вдень +14...+16 °С.

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3–8 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до 0...+5 °С, а вдень потеплішає до +12...+17 °С.

У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0-2°C, на півдні країни до 5°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 12-16°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – 13-16°C.

 

Температура вночі буде 0...+5 °С, на узбережжі морів до +8 °С, у Карпатах -1...-3 °С. Удень в Україні +12...+17 °С.

Погода в Україні на тиждень 22-25 жовтня 2024

У наступні три доби утримається суха погода.

22-23 жовтня у західних областях вночі та вранці подекуди туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-7° тепла, в Карпатах 1-3° морозу; вдень 10-17° тепла.

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Теги: прогноз погоди Україна вітер

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