Росіяни незаконно виводять свої гроші з України: як працює схема

В Міністерстві юстиції України за кількома вибірковими перевірками підтвердили порушення, але наразі жодна реєстраційна дія не скасована

За останні три роки понад 600 компаній вилучили російських власників або кінцевих бенефіціарів зі своїх реєстрів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну законом заборонено усувати російських власників або бенефіціарів із компаній. Однак, попри обмеження, 621 компанія зуміла позбутися російського впливу та продовжує працювати в Україні, виграючи мільйонні державні тендери. Про це йдеться у розслідуванні Opendatabot.

Зазначається, що Міністерство юстиції провело перевірки та у восьми із 10 випадків підтвердило незаконність реєстраційних дій. Однак ці зміни не були скасовані, і компанії з «очищеною» репутацією залишаються активними на українському ринку.

У дослідженні йдеться, що за останні три роки щонайменше 621 українська компанія вилучила російських власників або кінцевих бенефіціарів зі своїх реєстрів, після чого продовжила діяльність в Україні.

Йдеться про такі бізнеси, як:

Раветті Україна – компанія з адресою масової реєстрації, яку ділить з 75 іншими бізнесами. Торік чистий прибуток Раветті Україна склав 4,7 млн грн. Від початку року ця компанія вже виграла в облгазах Києва, Рівного та Сум тендерів на майже 3 млн грн.

Домофон. Інжиніринг. Охорона. Торік чистий прибуток компанії склав 3,3 млн грн.

Гестлайф Тревел. За минулий рік дохід компанії склав 1,4 млн грн.

Еф Ес Маккензі-Україна: торік компанія отримала чистий прибуток у 515 тисяч грн.

Центр розвитку інвестицій і бізнесу із чистим прибутком у 312 тисяч гривень за минулий рік.

Ексмо Ексчендж Україна, наразі – Лалана Груп. Компанія торік зазнала збитків у 1,6 млн грн. Крім того, наразі бізнес має несплачені борги перед бюджетом по виконавчим провадженням.

Реосвіт – компанії належить торгівельна марка Nadi Renardi. Крім того, бізнес зареєстровано за адресою масової реєстрації – там само свою юридичну адресу зазначили ще 53 компанії.

Новаком Україна. З 2020 року компанія не подає свою фінансову звітність.

Зазначається, що відповідальність за незаконні перереєстрації поклали на деяких нотаріусів та державних реєстраторів, які засвідчували ці зміни. Зазвичай їх тимчасово позбавляли доступу до реєстрів.

Попри те, що Міністерство юстиції України за кількома вибірковими перевірками підтвердило порушення, жодна з реєстраційних дій поки не була скасована, і компанії продовжують функціонувати.

На запит Опендатабота в Міністерстві юстиції пояснили, що скасування реєстраційних змін можливе або за рішенням суду, або якщо скаргу подасть особа, права якої були порушені. Вона може це зробити протягом двох місяців з моменту, коли дізналася про порушення своїх прав, але не пізніше ніж через рік після прийняття відповідного рішення.

Однак у більшості випадків з моменту перереєстрації пройшло понад рік, тому строки для подачі скарг минули.

Нагадаємо, понад півсотні українських компанії, які належали колаборантам, росіянам або ж особам, які з ними повʼязані та підтримували війну, перейшли у власність України за два роки повномасштабної війни за даними Міністерства юстиції України.

До слова, з початку повномасштабної війни із Запоріжжя, Запорізької області пішли приблизно 180 компаній і наразі влада переконує їх повернутися. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.