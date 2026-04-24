Оренда будинків в Україні злетіла до 87% за рік. Найдорожчі регіони

Вікторія Літвінова
Попит на приватні будинки в Україні зріс на тлі запиту на енергетичну автономність
Фото: відкриті джерела

Київ залишається найдорожчим містом для оренди будинку – майже 112 000 грн

Ринок довгострокової оренди приватних будинків в Україні навесні 2026 року різко пішов вгору. Найбільший стрибок – у Запоріжжі, де медіанна вартість оренди зросла на 87% лише за рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження OLX Нерухомість

Запоріжжя б'є рекорди

Запоріжжя стало абсолютним лідером за темпами зростання орендних цін серед усіх обласних центрів. Медіанна ціна оренди приватного будинку в місті піднялася з 8 000 грн у березні 2025 року до 15 000 грн у березні 2026-го. Таку різку динаміку аналітики пов'язують із критичним дисбалансом між попитом і пропозицією на ринку нерухомості в прифронтових регіонах.

Суттєве зростання зафіксовано одразу в кількох містах:

  • Черкаси, Луцьк, Миколаїв – плюс 50% (з 10 000 до 15 000 грн);
  • Тернопіль – плюс 48% (з 17 857 до 26 498 грн);
  • Вінниця та Ужгород – плюс 45% (до 16 000 і 54 428 грн відповідно);
  • Івано-Франківськ – плюс 34% (до 27 822 грн);
  • Київ і Львів – плюс 22% (до 111 965 і ~43 000 грн відповідно).

Найменше зростання серед міст із позитивною динамікою показали Одеса (+6%, до 51 418 грн) та Полтава (+5%, до 10 000 грн).  

Де оренда подешевшала

Попри загальний тренд на подорожчання, у низці міст зафіксовано протилежну картину. Найбільше падіння – у Рівному: мінус 34%, ціна знизилася з 25 000 до 16 500 грн. Серед інших міст із негативною динамікою:

  • Херсон – мінус 25% (з 6 000 до 4 500 грн);
  • Суми – мінус 22% (з 9 000 до 7 000 грн);
  • Харків – мінус 7% (з 15 000 до 14 000 грн);
  • Чернігів – мінус 4% (з 6 000 до 5 750 грн).

Стабільними ціни залишились у Дніпрі (16 000 грн), Хмельницькому (10 000 грн) та Чернівцях (~33 000 грн).  

Ціни на оренду будинків в Україні
інфографіка: OLX Нерухомість

Чому дорожчає приватний сектор  

Головний чинник зростання цін – запит на енергетичну автономність після важкої зими. Українці дедалі більше обирають житло, де можна самостійно забезпечити електроенергію (сонячні панелі, генератори), тепло (автономне опалення) та водопостачання. В OLX Нерухомість пояснюють: «Зростання цін напряму пов'язане з попитом, який останнім часом зміщується у бік приватних будинків. Основна причина – запит на автономність».
Додатковий чинник – збільшення кількості великих сімей, які переїжджають. Приватний будинок дозволяє розмістити більше людей і оптимізувати витрати, особливо для внутрішньо переміщених осіб. Натомість у прифронтових містах – Херсоні, Сумах, Чернігові – ціни знижуються через безпекову ситуацію та відтік населення. Кількість ВПО у цих містах значно менша, що безпосередньо впливає на попит.

Нагадаємо, торік аналітики також фіксували зростання цін на оренду житла в Україні на тлі збільшення попиту з боку переселенців і дефіциту пропозиції в безпечних регіонах. 
До слова, Київ незмінно залишається найдорожчим містом для оренди будинку: станом на березень 2026 року медіанна вартість становить майже 112 000 грн на місяць.

Читайте також:

Оренда будинків в Україні злетіла до 87% за рік. Найдорожчі регіони
Виплати ВПО у 2026 році. Кому продовжили допомогу і як подати заяву до 1 травня
Виплати ВПО у 2026 році. Кому продовжили допомогу і як подати заяву до 1 травня
Курс валют 24 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 24 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 24 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 24 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Бойові виплати за березень: Міноборони повідомило, коли їх очікувати
Бойові виплати за березень: Міноборони повідомило, коли їх очікувати
Курс валют 23 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 23 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Новини

Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
