Оренда будинків в Україні злетіла до 87% за рік. Найдорожчі регіони

Київ залишається найдорожчим містом для оренди будинку – майже 112 000 грн

Ринок довгострокової оренди приватних будинків в Україні навесні 2026 року різко пішов вгору. Найбільший стрибок – у Запоріжжі, де медіанна вартість оренди зросла на 87% лише за рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Запоріжжя б'є рекорди

Запоріжжя стало абсолютним лідером за темпами зростання орендних цін серед усіх обласних центрів. Медіанна ціна оренди приватного будинку в місті піднялася з 8 000 грн у березні 2025 року до 15 000 грн у березні 2026-го. Таку різку динаміку аналітики пов'язують із критичним дисбалансом між попитом і пропозицією на ринку нерухомості в прифронтових регіонах.

Суттєве зростання зафіксовано одразу в кількох містах:

Черкаси, Луцьк, Миколаїв – плюс 50% (з 10 000 до 15 000 грн);

Тернопіль – плюс 48% (з 17 857 до 26 498 грн);

Вінниця та Ужгород – плюс 45% (до 16 000 і 54 428 грн відповідно);

Івано-Франківськ – плюс 34% (до 27 822 грн);

Київ і Львів – плюс 22% (до 111 965 і ~43 000 грн відповідно).

Найменше зростання серед міст із позитивною динамікою показали Одеса (+6%, до 51 418 грн) та Полтава (+5%, до 10 000 грн).

Де оренда подешевшала

Попри загальний тренд на подорожчання, у низці міст зафіксовано протилежну картину. Найбільше падіння – у Рівному: мінус 34%, ціна знизилася з 25 000 до 16 500 грн. Серед інших міст із негативною динамікою:

Херсон – мінус 25% (з 6 000 до 4 500 грн);

Суми – мінус 22% (з 9 000 до 7 000 грн);

Харків – мінус 7% (з 15 000 до 14 000 грн);

Чернігів – мінус 4% (з 6 000 до 5 750 грн).

Стабільними ціни залишились у Дніпрі (16 000 грн), Хмельницькому (10 000 грн) та Чернівцях (~33 000 грн).

Ціни на оренду будинків в Україні інфографіка: OLX Нерухомість

Чому дорожчає приватний сектор

Головний чинник зростання цін – запит на енергетичну автономність після важкої зими. Українці дедалі більше обирають житло, де можна самостійно забезпечити електроенергію (сонячні панелі, генератори), тепло (автономне опалення) та водопостачання. В OLX Нерухомість пояснюють: «Зростання цін напряму пов'язане з попитом, який останнім часом зміщується у бік приватних будинків. Основна причина – запит на автономність».

Додатковий чинник – збільшення кількості великих сімей, які переїжджають. Приватний будинок дозволяє розмістити більше людей і оптимізувати витрати, особливо для внутрішньо переміщених осіб. Натомість у прифронтових містах – Херсоні, Сумах, Чернігові – ціни знижуються через безпекову ситуацію та відтік населення. Кількість ВПО у цих містах значно менша, що безпосередньо впливає на попит.



Нагадаємо, торік аналітики також фіксували зростання цін на оренду житла в Україні на тлі збільшення попиту з боку переселенців і дефіциту пропозиції в безпечних регіонах.

До слова, Київ незмінно залишається найдорожчим містом для оренди будинку: станом на березень 2026 року медіанна вартість становить майже 112 000 грн на місяць.