Відпочинок у Туреччині. Туроператори розповіли про ціни та популярні курорти

Перлина чотирьох морів залишається одним із наймальовничіших напрямків для відпочинку без візових бар'єрів

Літній сезон 2026 року в Туреччині підтверджує статус країни як головного та беззаперечного лідера для літнього морського відпочинку серед українців. Водночас світові економічні чинники та внутрішні податки у Туреччині помітно скоригували внутрішні прайси вгору.

Туроператори констатують, що вартість тижневого відпочинку в середньому зросла на 15–20% порівняно з минулим роком. Проте Туреччина продовжує впевнено випереджати європейських конкурентів, пропонуючи унікальний рівень сервісу та систему «Все включено», аналогів якій за співвідношенням ціни та якості в Європі практично немає. «Главком» проаналізував поточні пропозиції для українців.

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Тур на тиждень на двох

Через відсутність прямих авіаперельотів з України, базовим варіантом для наших громадян залишаються автобусні чартери (з виїздом із Києва, Львова та інших великих міст) або пакетні авіатури з вильотом із найближчих європейських аеропортів (переважно з Кишинева, Жешува, Сучави чи Варшави) до Анталії, Даламана або Бодрума.

Ціни на тижневий відпочинок на двох дорослих стартують від таких позначок:

Бюджетний автобусний тур (скромні 3* готелі зі сніданками або системою «Все включено» на другій-третій лініях від моря) коштуватиме від €400–€500 (17 600 – 22 тис. грн) за двох у червні. Ближче до піку сезону (липень–серпень) ціна піднімається до €650–€750.

автобусний тур (скромні 3* готелі зі сніданками або системою «Все включено» на другій-третій лініях від моря) коштуватиме від €400–€500 (17 600 – 22 тис. грн) за двох у червні. Ближче до піку сезону (липень–серпень) ціна піднімається до €650–€750. Комфорт-варіант на автобусі (популярні 4* та бюджетні 5* готелі з концепцією «Все включено») стартує від €850–€1050 (37 400 – 46 200 грн) за двох.

на автобусі (популярні 4* та бюджетні 5* готелі з концепцією «Все включено») стартує від €850–€1050 (37 400 – 46 200 грн) за двох. Авіатури з найближчого закордоння (якісні 4*–5* готелі, системи «Все включено» та «Ультра все включено») стартують від €1300–€1600 (57 200 – 70 400 грн) за двох дорослих за 7 ночей залежно від рівня готельного комплексу, бренду та обраного курорту.

Популярні курорти

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Популярні курорти Туреччини

Узбережжя Туреччини омивається кількома морями й пропонує локації під абсолютно різні запити мандрівників:

Аланія та Кемер (Анталійське узбережжя): Найпопулярніші та найдоступніші за ціною регіони. Кемер приваблює хвойними лісами, величними Тороськими горами, що підступають прямо до води, та гальковими пляжами з кришталевою водою. Аланія відома своїми широкими піщаними пляжами (зокрема знаменитим пляжем Клеопатри) та найдовшим купальним сезоном, що ідеально підходить для відпочинку з дітьми.

Найпопулярніші та найдоступніші за ціною регіони. Кемер приваблює хвойними лісами, величними Тороськими горами, що підступають прямо до води, та гальковими пляжами з кришталевою водою. Аланія відома своїми широкими піщаними пляжами (зокрема знаменитим пляжем Клеопатри) та найдовшим купальним сезоном, що ідеально підходить для відпочинку з дітьми. Мармарис та Фетхіє (Егейське узбережжя): Більш «європейські» курорти Туреччини. Мармарис розташований у закритій бухті на межі Середземного та Егейського морів, він вважається клубною столицею країни, куди молодь їде заради знаменитої «Вулиці барів». Фетхіє та його легендарна бухта Олюденіз приваблюють приголомшливою зеленню, бірюзовою водою та спокійним, преміальним відпочинком.

Більш «європейські» курорти Туреччини. Мармарис розташований у закритій бухті на межі Середземного та Егейського морів, він вважається клубною столицею країни, куди молодь їде заради знаменитої «Вулиці барів». Фетхіє та його легендарна бухта Олюденіз приваблюють приголомшливою зеленню, бірюзовою водою та спокійним, преміальним відпочинком. Бодрум: Елітний курорт Егейського моря з характерною білосніжною архітектурою в грецькому стилі. Сюди їдуть поціновувачі розкішних п'ятизіркових готелів, яхтингу, високої кухні та вишуканого нічного життя.

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Номери, харчування та розваги

Для громадян України діє безвізовий режим (в'їзд за біометричним паспортом або ID-карткою з лімітом перебування до 90 днів). Головна специфіка Туреччини – повне домінування великих готельних комплексів, які працюють за системою «All Inclusive», що позбавляє туристів будь-яких турбот на відпочинку.

Готелі пропонують такі формати сервісу:

Концепція «Все включено» (All Inclusive): У вартість проживання вже входить триразове харчування за системою «шведський стіл», закуски в барах протягом дня, місцеві алкогольні та безалкогольні напої. Турецька кухня славиться великою кількістю м'ясних страв (кебаби, донери), свіжими овочами та розкішними східними солодощами (пахлава, рахат-лукум).

У вартість проживання вже входить триразове харчування за системою «шведський стіл», закуски в барах протягом дня, місцеві алкогольні та безалкогольні напої. Турецька кухня славиться великою кількістю м'ясних страв (кебаби, донери), свіжими овочами та розкішними східними солодощами (пахлава, рахат-лукум). Інфраструктура на території: Більшість готелів мають власні приватні пляжі, де шезлонги, матраци та парасольки надаються гостям абсолютно безкоштовно. На території комплексів зазвичай функціонують великі басейни, аквапарки, безкоштовні дитячі клуби з професійними аніматорами та SPA-центри (хамам).

Серед екскурсій традиційно лідирують поїздки до унікальних термальних джерел Памуккалє («Бавовняний замок»), польоти на повітряних кулях у фантастичній Каппадокії, а також морські прогулянки на піратських яхтах уздовж мальовничих бухт.

Коли стартує та закінчується пляжний сезон

Клімат на узбережжі Туреччини субтропічний середземноморський, літо тут тривале, спекотне та сухе. Завдяки географічному положенню вода в морях Туреччини прогрівається значно швидше та сильніше, ніж у північніших регіонах Європи.

Червень (Початок сезону): Повітря вже стабільно прогрівається до комфортних +28°C…+31°C. Вода в Середземному морі (Анталія, Аланія) стає дуже приємною – близько +23°C…+24°C, на Егейському узбережжі вона трохи свіжіша (+21°C…+22°C). Це ідеальний час для тих, хто не любить екстремальної спеки й прагне поєднати пляж із великою екскурсійною програмою.

Повітря вже стабільно прогрівається до комфортних +28°C…+31°C. Вода в Середземному морі (Анталія, Аланія) стає дуже приємною – близько +23°C…+24°C, на Егейському узбережжі вона трохи свіжіша (+21°C…+22°C). Це ідеальний час для тих, хто не любить екстремальної спеки й прагне поєднати пляж із великою екскурсійною програмою. Липень – Серпень (Пік сезону): Найспекотніший і найсухіший період. Стовпчики термометрів удень на Анталійському узбережжі часто перетинають позначку +38°C…+42°C. Вода в морі прогрівається до стану «парного молока» – до +27°C…+29°C. У цей час спостерігається максимальний наплив туристів з усього світу, а готелі завантажені на 100%.

Важливо! Представники туристичних агенцій наполегливо закликають українців не відкладати бронювання турів до Туреччини на останній момент. Ситуація на ринку палива для автобусів та авіаційного гасу залишається вкрай нестабільною, що викликає постійні коливання вартості турів. Прайси в системах онлайн-бронювання оновлюються автоматично кілька разів на добу, тому раннє бронювання залишається найкращим способом заощадити.

Нагадаємо, літній сезон 2026 року в Болгарії став першим, коли туристам більше не потрібно міняти гроші на болгарські леви – країна інтегрувалася в єврозону. Проте для мандрівників ця зручність принесла й очікуваний побічний ефект: євроінтеграція та глобальна інфляція підтягнули внутрішні прайси вгору.

Туроператори констатують, що вартість тижневого відпочинку на двох зросла в середньому на 15–25% порівняно з минулими роками. Водночас Болгарія все ще намагається утримати статус конкурентного напрямку, пропонуючи дешеву альтернативу курортам Іспанії, Італії чи Греції. «Главком» проаналізував поточні пропозиції для українців, дослідив цінову політику на популярних курортах та зібрав актуальні застереження для тих, хто планує відпустку.