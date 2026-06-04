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Курс валют 4 червня 2026: долар утримує рекордні позиції

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Курс валют 4 червня 2026: долар утримує рекордні позиції
Національний банк оновив офіційний курс валют на 4 червня 2026 року
фото: glavcom.ua
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Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,34, а євро – 51,52 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок черверга, 4 червня 2026 року. Порівняно з попереднім днем злотий, євро дещо знизили ціну, а долар оновив максимум, піднявшись до майже 44,35. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,34, євро – 51,52 грн, польського злотого – 12,15 грн.

Курс валют станом на 4 червня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,3494 51,5251 59,6544 12,1598 56,2381
Ощадбанк
 44,15 / 44,50 51,35 / 51,85 - - -
Приватбанк
 44,10 / 44,64 51,19 / 51,81 59,20 / 60,24 12,06 / 12,25 -
ПУМБ
  44,10 / 44,70 51,40 / 52,10 58,80 / 60,20 12,00 / 12,30 -
monobank
 44,10 / 44,59 51,22 / 51,92 - - -
Райффайзен
 44,10 / 44,57 51,10 / 51,80 57,40 / 60,80 11,50 / 12,50 53,60 / 57,40
OTP Bank
 43,80 / 44,40 51,00 / 51,95 - - 55,75 / 56,75
Укрсиббанк
 44,10 / 44,58 51,27 / 51,99 58,75 / 60,45 - 55,45 / 57,20
* курс валют станом на 09:00 4 червня 2026 року

Основна валютна пара за тиждень продемонструвала мінімальний рух, що підтверджує ефективність інструментів Нацбанку з підтримки ліквідності системи.

Американський долар за тиждень додав у ціні майже 5 копійок. Європейська валюта, навпаки, продемонструвала зворотний тренд. Курс євро символічно знизився на 1,7 копійки. Британський фунт став лідером зростання, його вартість збільшилася одразу на 15 копійок. Швейцарський франк продемонстрував найвідчутніше падіння серед усіх представлених валют майже 8 копійок. Польський злотий отримав мінімальне просідання на 0,5 копійки.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Теги: курс валют НБУ Нацбанк валюта

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