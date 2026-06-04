200 тис. грн для молодих лікарів: уряд ухвалив зміни

Свириденко: Рішення спрямоване на посилення спроможності медичної системи

Кабмін розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тис. грн адресної допомоги при працевлаштуванні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Разову виплату можуть отримати випускники медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та працевлаштувалися щонайменше на три роки до закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності в громадах, де існує критична потреба в медичних працівниках», – йдеться у повідомленні.

Свириденко пояснила, що раніше програма поширювалася на випускників, які розпочали роботу на територіях активних бойових дій та в сільській місцевості. Відтепер нею також можуть скористатися молоді лікарі, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров’я на територіях можливих бойових дій (крім Київської області та міст обласного значення – Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Харкова і Чернігова).

«Рішення спрямоване на посилення спроможності медичної системи та забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними фахівцями в регіонах, де зберігається підвищене навантаження на систему охорони здоров’я та відчувається нестача лікарів різних спеціальностей», – зауважила голова уряду.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив постанову про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. Щорічну фінансову допомогу отримають ветерани війни, колишні в’язні концтаборів та члени родин загиблих захисників і захисниць. Кошти будуть виплачені до 24 серпня 2026 року.