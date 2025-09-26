Головна Київ Новини
search button user button menu button

Оренда житла. Який вигляд має найдешевша квартира у столиці (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Оренда житла. Який вигляд має найдешевша квартира у столиці (фото)
Квартира біля станції метро «Червоний хутір» здається терміново і надовго
фото: платформа OLX, колаж: glavcom.ua

Однокімнатна гостинка з євроремонтом здається в оренду всього за 7 тис. грн на місяць

Київ залишається найдорожчим регіоном України для оренди житла із середньою ціною 19 тис. грн за однокімнатну квартиру, однак є випадки, коли можна знайти квартиру за менші гроші. Кореспондент «Главкома» пошукав економ-варіанти і знайшов цілком пристойний за відчутно меншу суму. 

Зокрема, на платформі OLX виставлено термінове оголошення про здачу в оренду однокімнатної квартири біля станції метро «Червоний хутір» на лівому березі Києва.

Зона кухні
Зона кухні
фото: платформа OLX

Однокімнатна гостинка з євроремонтом здається в оренду всього за 7 тис. грн на місяць. Ця квартира, що пропонується без комісії, не тільки значно дешевша за середньоринкову, але й має додаткові переваги, включаючи дозвіл на проживання з домашніми улюбленцями. Власник квартири не заперечує, якщо орендарі житимуть з котиком або маленьким песиком вагою до 10 кг.

Зона відпочинку
Зона відпочинку
фото: платформа OLX
У вітальні є шафа-купе
У вітальні є шафа-купе
фото: платформа OLX

«Терміново! Здам однокімнатну квартиру на тривалий термін. Є все необхідне щоб відпочити. Сім тисяч гривень в місяць. Плюс залогова сума 4 тис. грн. Фіксована квартирна плата 3 тис. грн в місяць», – йдеться у повідомленні. 

На кухні є електроплита
На кухні є електроплита
фото: платформа OLX

Власник пропонує житло на тривалий термін без посередників та без комісії, однак готовий співпрацювати з ріелторами. Квартира розташована на другому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку, має загальну площу 32 кв. м (кухня – 6 кв. м).

Санвузол суміжний
Санвузол суміжний
фото: платформа OLX

Як можна бачити на фото, у помешканні виконано охайний ремонт та є всі необхідні меблі та побутова техніка, включаючи кавомашину, холодильник та пральну машину. Квартира має два рівні, на другому розташована спальня.

Квартира обладнана бойлером
Квартира обладнана бойлером
фото: платформа OLX
Холодильник у квартирі новий
Холодильник у квартирі новий
фото: платформа OLX
Сходи на другий поверх
Сходи на другий поверх
фото: платформа OLX
Спальне місце
Спальне місце
фото: платформа OLX
Квартира має сучасний вигляд, без зайвих елементів та старих меблів
Квартира має сучасний вигляд, без зайвих елементів та старих меблів
фото: платформа OLX

Ключові умови оренди:

  • Ціна: 7 тис. грн на місяць.
  • Комунальні послуги: 3 тис. грн на місяць.
  • Залогова сума: 4 тис. грн.

 Переваги квартири:

  • Безпека та комфорт: у будинку є консьєрж, а під час блекауту працює водопостачання.
  • Інклюзивність. У під'їзді будинку широкі двері, які дозволяють пересуватися на кріслі колісному.
  • Домашні улюбленці: Власник радо приймає орендарів з котиками та маленькими песиками.
  • Інфраструктура: У пішій доступності (до 500 м) розташовані аптека, супермаркети, ТРЦ, школи, дитсадки та зупинки транспорту.
  • Локація: Неподалік є ліс, озеро та парк (до 1 км).
  • Власник готовий здати житло студентам, сім'ї з дітьми чи іноземцям.

Нагадаємо, вартість житла у столиці у серпні піднялася на 4%, а протягом останнього року збільшення склало 5%. Найдорожча оренда в Печерському районі – 25,2 тис. грн, найдешевша у Деснянському – 12,7 тис. грн за однокімнатну квартиру.

До слова, у липні найвищі медіанні ціни (середні ціни, які не враховують аномально високі або низькі значення) на оренду одно- та багатокімнатних квартир спостерігались у трьох обласних центрах – Києві, Львові та Ужгороді. Водночас у сегменті двокімнатних квартир найдорожче коштували квартири у столиці – понад 31 тис. грн на місяць.

Читайте також:

Теги: Київ квартира оренда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві впав безпілотник
У Києві біля житлового будинку впав ворожий БпЛА
27 серпня, 23:24
Уламок ворожого дрона впав на територію дитячого садка в Дніпровському районі
Київ атакували дрони: уламки впали на територію дитячого садка
2 вересня, 14:23
Адвокату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років
У Києві затримано адвоката, який обіцяв за $5,5 тис. «вирішити» майнове питання клієнта
3 вересня, 13:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 вересня, 13:52
У Києві тривога тривала 21 хвилину
У Києві тривога тривала 21 хвилину
14 вересня, 12:33
Місце, на якому збили 23-річну військову в Києві
У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході
13 вересня, 17:34
У травні 2021 року суд виправдав екснардепа і визнав невинуватим. Цей вирок оскаржила прокуратура
Антикорупційний суд узявся за екснардепа Левуса, який під час розгляду справи мобілізувався до війська
14 вересня, 10:00
Владислав Косіняк-Камиш приїхав в Україну
Віцепрем'єр-міністр Польщі з військовою делегацією прибув до Києва
18 вересня, 09:15
Кличко скасував пленарне засідання Київради, заплановане на 25 вересня
Депутат Київради назвав причину скасування сьогоднішнього пленарного засідання
Вчора, 18:14

Новини

Київський авіаційний інститут: Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування
Київський авіаційний інститут: Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування
Стихійна парковка на Долобецькому острові перетворилася на парк (фото)
Стихійна парковка на Долобецькому острові перетворилася на парк (фото)
Оренда житла. Який вигляд має найдешевша квартира у столиці (фото)
Оренда житла. Який вигляд має найдешевша квартира у столиці (фото)
До Києва прийшла метеорологічна осінь
До Києва прийшла метеорологічна осінь
Чоловік отримав ножове поранення у груди, заступившись за дівчину у електричці
Чоловік отримав ножове поранення у груди, заступившись за дівчину у електричці
На Київщині жінка постраждала під час пожежі через несправну проводку у будинку
На Київщині жінка постраждала під час пожежі через несправну проводку у будинку

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua