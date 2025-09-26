Оренда житла. Який вигляд має найдешевша квартира у столиці (фото)

Однокімнатна гостинка з євроремонтом здається в оренду всього за 7 тис. грн на місяць

Київ залишається найдорожчим регіоном України для оренди житла із середньою ціною 19 тис. грн за однокімнатну квартиру, однак є випадки, коли можна знайти квартиру за менші гроші. Кореспондент «Главкома» пошукав економ-варіанти і знайшов цілком пристойний за відчутно меншу суму.

Зокрема, на платформі OLX виставлено термінове оголошення про здачу в оренду однокімнатної квартири біля станції метро «Червоний хутір» на лівому березі Києва.

Зона кухні фото: платформа OLX

Однокімнатна гостинка з євроремонтом здається в оренду всього за 7 тис. грн на місяць. Ця квартира, що пропонується без комісії, не тільки значно дешевша за середньоринкову, але й має додаткові переваги, включаючи дозвіл на проживання з домашніми улюбленцями. Власник квартири не заперечує, якщо орендарі житимуть з котиком або маленьким песиком вагою до 10 кг.

Зона відпочинку фото: платформа OLX

У вітальні є шафа-купе фото: платформа OLX

«Терміново! Здам однокімнатну квартиру на тривалий термін. Є все необхідне щоб відпочити. Сім тисяч гривень в місяць. Плюс залогова сума 4 тис. грн. Фіксована квартирна плата 3 тис. грн в місяць», – йдеться у повідомленні.

На кухні є електроплита фото: платформа OLX

Власник пропонує житло на тривалий термін без посередників та без комісії, однак готовий співпрацювати з ріелторами. Квартира розташована на другому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку, має загальну площу 32 кв. м (кухня – 6 кв. м).

Санвузол суміжний фото: платформа OLX

Як можна бачити на фото, у помешканні виконано охайний ремонт та є всі необхідні меблі та побутова техніка, включаючи кавомашину, холодильник та пральну машину. Квартира має два рівні, на другому розташована спальня.

Квартира обладнана бойлером фото: платформа OLX

Холодильник у квартирі новий фото: платформа OLX

Сходи на другий поверх фото: платформа OLX

Спальне місце фото: платформа OLX

Квартира має сучасний вигляд, без зайвих елементів та старих меблів фото: платформа OLX

Ключові умови оренди:

Ціна: 7 тис. грн на місяць.

Комунальні послуги: 3 тис. грн на місяць.

Залогова сума: 4 тис. грн.

Переваги квартири:

Безпека та комфорт: у будинку є консьєрж, а під час блекауту працює водопостачання.

Інклюзивність. У під'їзді будинку широкі двері, які дозволяють пересуватися на кріслі колісному.

Домашні улюбленці: Власник радо приймає орендарів з котиками та маленькими песиками.

Інфраструктура: У пішій доступності (до 500 м) розташовані аптека, супермаркети, ТРЦ, школи, дитсадки та зупинки транспорту.

Локація: Неподалік є ліс, озеро та парк (до 1 км).

Власник готовий здати житло студентам, сім'ї з дітьми чи іноземцям.

Нагадаємо, вартість житла у столиці у серпні піднялася на 4%, а протягом останнього року збільшення склало 5%. Найдорожча оренда в Печерському районі – 25,2 тис. грн, найдешевша у Деснянському – 12,7 тис. грн за однокімнатну квартиру.

До слова, у липні найвищі медіанні ціни (середні ціни, які не враховують аномально високі або низькі значення) на оренду одно- та багатокімнатних квартир спостерігались у трьох обласних центрах – Києві, Львові та Ужгороді. Водночас у сегменті двокімнатних квартир найдорожче коштували квартири у столиці – понад 31 тис. грн на місяць.