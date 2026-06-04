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Заробітна плата чоловіків та жінок: в яких сферах найбільша різниця

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Заробітна плата чоловіків та жінок: в яких сферах найбільша різниця
Загальна середньомісячна заробітна плата в країні за перші три місяці року склала 28 885 грн
колаж: glavcom.ua/згенеровано ШІ

Проблема економічної нерівності та різниці в доходах між статями залишається відчутним викликом для українського ринку праці

Державна служба статистики України оприлюднила дані за І квартал 2026 року, які свідчать: середньостатистичний чоловік в Україні все ще заробляє суттєво більше за жінку. Поточний гендерний розрив в оплаті праці зафіксувався на позначці у 27%, а в окремих престижних та високооплачуваних секторах економіки цей дисбаланс є ще більш разючим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держстат.

За підрахунками відомства, загальна середньомісячна заробітна плата в країні за перші три місяці року склала 28 885 грн. Проте детальний галузевий та гендерний розподіл показує нерівномірність розподілу фінансових ресурсів. Згідно з розрахунками Державної служби статистики, у першому кварталі 2026 року реальний розрив між середніми заробітками на користь чоловіків склав 9 007 грн у грошовому еквіваленті.

Градація номінальних щомісячних окладів виглядає так:

  • Середня зарплата чоловіків: 33 798 грн;
  • Середня зарплата жінок: 24 791 грн.

Таким чином, поточне співвідношення заробітної плати жінок до доходів чоловіків становить лише 73%. Експерти зазначають, що такий показник (~27% розриву) дещо перевищує аналогічні середні маркери країн Європейського Союзу, де цей дисбаланс намагаються утримувати в межах 13–15%.

Держстат зазначає, що нерівність в оплаті праці не є рівномірною по всій економіці – вона досягає свого піка у сферах із високою доданою вартістю або там, де превалює гонорарна та бонусна системи виплат.

Антирейтинг галузей за рівнем нерівності доходів:

  • Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: Тут зафіксовано абсолютний максимум розриву – 47,1% на користь чоловіків. Доходи представників цієї індустрії відрізняються майже вдвічі.
  • Фінансова та страхова діяльність: Банківський сектор та страхування посіли другу сходинку з показником нерівності у 38,7%. Попри велику кількість жінок-лінійних співробітників, топові керівні посади з найвищими окладами переважно обіймають чоловіки.
  • Інформація та телекомунікації (IT-сектор): Замикає трійку лідерів за рівнем дисбалансу high-tech індустрія. В українському IT розрив у заробітних платах сягнув 37,8%.

Нагадаємо, в Україні набувають чинності оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників, які покликані суттєво посилити контроль за наданням відстрочок від мобілізації. Нововведення кардинально змінюють підходи до формування списків та квот на підприємствах, проте вже зараз викликають серйозне занепокоєння серед представників бізнесу та провідних юристів. Найбільше запитань наразі викликає статус працівників, які працюють за сумісництвом. 

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Теги: зарплата зарплатня чоловік жінка

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