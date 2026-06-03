Відпочинок у Чорногорії. Туроператори розповіли про ціни та популярні курорти

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Перлина Адріатики залишається одним із наймальовничіших напрямків Європи без візових бар'єрів

Літній сезон 2026 року в Чорногорії підтверджує статус країни як одного з найпопулярніших європейських напрямків для морського відпочинку. Загальноєвропейська інфляція та стрімке підвищення попиту з боку західноєвропейських туристів помітно скоригували внутрішні прайси вгору.

Туроператори констатують, що вартість тижневого відпочинку в середньому зросла на 15–20% порівняно з минулим роком. Водночас Чорногорія намагається конкурувати з сусідньою Хорватією чи Італією, пропонуючи доступніші ціни на проживання за аналогічної якості чистого Адріатичного моря. «Главком» проаналізував поточні пропозиції для українців.

Зміст

Тур на тиждень на двох

Через відсутність прямих авіаперельотів з України, базовим варіантом для наших громадян залишаються автобусні чартери (з виїздом із Києва, Львова та інших великих міст) або пакетні авіатури з вильотом із найближчих європейських аеропортів (переважно з Кишинева, Жешува чи Варшави) до міст Тіват або Подгориця.

Ціни на тижневий відпочинок на двох дорослих стартують від таких позначок:

Бюджетний автобусний тур (вілли, апартаменти без харчування або 3* готелі зі сніданками) коштуватиме від €350–€420 (18 тис. – 21 600 грн.) за двох у червні. Ближче до піку сезону (липень–серпень) ціна піднімається до €500–€600.

Комфорт-варіант на автобусі (4* готелі з дворазовим харчуванням «сніданок + вечеря») стартує від €750–€900 (38 600 – 46 300 грн.) за двох.

Авіатури з найближчого закордоння (4*–5* готелі, сніданки або система «Все включено») стартують від €1200–€1500 (61 800 – 77 200 грн.)за двох дорослих за 7 ночей залежно від рівня готельного комплексу та обраного типу харчування.

Популярні курорти

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Популярні курорти Чорногорії

Адріатичне узбережжя Чорногорії пропонує локації під абсолютно різні запити мандрівників:

Будва: Найпопулярніший, найбільший та найгаласливіший курорт Чорногорської Рив'єри. Сюди їде молодь за нічним життям, численними барами, дискотеками під відкритим небом та розвиненою інфраструктурою Слов'янського пляжу.

Бечічі та Рафаїловичі: Затишні курортні селища, розташовані впритул до Будви. Вони відомі своїми просторими дрібногальковими пляжами та чудовим променадом. Це ідеальне місце для спокійного сімейного відпочинку з дітьми.

Бечічі пропонує чудовий вибір якісних чотиризіркових готелів (на кшталт Splendid або Mediteran) із власними аквапарками.

Котор та Пераст: Локації унікальної Боко-Которської затоки. Сюди їдуть заради приголомшливих краєвидів, де фіордоподібні гори спускаються прямо до води, а також старовинної середньовічної архітектури, яка внесена до світової спадщини ЮНЕСКО.

Светі-Стефан та Петровац: Преміальніші та тихі локації. Курорт Петровац оточений оливковими та хвойними гаями, що створює особливий лікувальний мікроклімат, а район легендарного острова-готелю Светі-Стефан приваблює поціновувачів розкішного відсамітненого відпочинку.

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Номери, харчування та розваги

Для громадян України діє безвізовий режим (в'їзд за біометричним паспортом із лімітом перебування до 90 днів). Специфіка Чорногорії полягає в тому, що тут історично популярніший відпочинок на приватних віллах та в апартаментах, ніж у великих готелях «All Inclusive».

Готелі та приватний сектор пропонують такі формати розміщення:

Приватні вілли (апартаменти-студіо): Найпопулярніший та найвигідніший формат. Номери обладнані мінікухнею, холодильником, кондиціонером та балконом, що дозволяє суттєво економити, купуючи продукти в супермаркетах або на ринках.

Найпопулярніший та найвигідніший формат. Номери обладнані мінікухнею, холодильником, кондиціонером та балконом, що дозволяє суттєво економити, купуючи продукти в супермаркетах або на ринках. Стандартні номери в готелях: Зазвичай пропонують концепцію «лише сніданки» або «напівпансіон». Чорногорська кухня славиться великими порціями м'ясних страв («плескавиця», «чевапі») та свіжими морепродуктами.

Як підкреслюють туроператори, у вартість багатьох турів часто включені безкоштовні трансфери до муніципальних пляжів або оглядові прогулянки. Для дітей у великих готельних комплексах працюють басейни та дитячі клуби.

Поза межами готелю середня вартість оренди двох шезлонгів та парасольки на пляжах коливається від €10 до €20 на день. Серед екскурсій традиційно лідирують поїздки до унікального високогірного монастиря Острог, екскурсії каньйонами річок Тара та Морача, а також морські прогулянки Боко-Которською затокою на катерах.

Коли стартує та закінчується пляжний сезон

Клімат на узбережжі Чорногорії середземноморський, з тривалим сухим літом та м'якою зимою. Гірський рельєф захищає узбережжя від холодних вітрів, проте Адріатичне море прогрівається трохи повільніше за Чорне.

Червень (Початок сезону): Повітря вже стабільно прогрівається до комфортних +25°C…+28°C. Вода на початку місяця залишається бадьорою – близько +20°C…+21°C, але ближче до кінця місяця прогрівається до +23°C. Це ідеальний час для тих, хто прагне поєднати пляжний відпочинок із активними поїздками в гори, адже сильної спеки ще немає, а ціни на проживання є максимально лояльними.

Повітря вже стабільно прогрівається до комфортних +25°C…+28°C. Вода на початку місяця залишається бадьорою – близько +20°C…+21°C, але ближче до кінця місяця прогрівається до +23°C. Це ідеальний час для тих, хто прагне поєднати пляжний відпочинок із активними поїздками в гори, адже сильної спеки ще немає, а ціни на проживання є максимально лояльними. Липень – Серпень (Пік сезону): Найспекотніший період. Стовпчики термометрів удень тримаються на позначках +30°C…+35°C. Вода в Адріатиці прогрівається до максимально комфортних +25°C…+26°C. У цей час спостерігається найбільший наплив європейських мандрівників, пляжі повністю заповнені, а життя на курортах не затихає ні на мить.

Важливо! Представники туристичних агенцій наполегливо закликають українців не відкладати бронювання турів на Чорногорію на останній момент. Ситуація на ринку палива для автобусів та авіаційного гасу залишається вкрай нестабільною, що викликає постійні коливання вартості турів. Прайси в системах онлайн-бронювання оновлюються автоматично кілька разів на добу.

Нагадаємо, літній сезон 2026 року в Болгарії став першим, коли туристам більше не потрібно міняти гроші на болгарські леви – країна інтегрувалася в єврозону. Проте для мандрівників ця зручність принесла й очікуваний побічний ефект: євроінтеграція та глобальна інфляція підтягнули внутрішні прайси вгору.

Туроператори констатують, що вартість тижневого відпочинку на двох зросла в середньому на 15–25% порівняно з минулими роками. Водночас Болгарія все ще намагається утримати статус конкурентного напрямку, пропонуючи дешеву альтернативу курортам Іспанії, Італії чи Греції. «Главком» проаналізував поточні пропозиції для українців, дослідив цінову політику на популярних курортах та зібрав актуальні застереження для тих, хто планує відпустку.