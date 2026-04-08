Оренда житла у Києві: який вигляд має квартира за 130 тис. грн з видом на Софійську площу

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Квартира в будинку за адресою вулиця Володимирська, 19, розташованому навпроти Софійської площі
фото: dom.ria

Один місяць проживання в історичному серці міста еквівалентний трьом середнім зарплатам киянина

Ринок нерухомості в історичному центрі столиці продовжує тримати високу цінову планку. Зокрема, у Шевченківському районі Києва на тривалу оренду виставлено однокімнатну квартиру, вартість місячного проживання в якій утричі перевищує середній рівень доходів містян, повідомляє «Главком».

Йдеться про квартиру в будинку за адресою вулиця Володимирська, 19, розташованому навпроти Софійської площі. Житло загальною площею 38,6 кв. м пропонують за 130 950 грн на місяць (близько $3 тис.). Цікаво, що оголошення про оренду було опубліковане ще у липні 2024 року, проте об'єкт досі не знайшов свого орендаря. При укладанні угоди також доведеться сплатити комісію посереднику в розмірі 50% від місячної вартості.

Оголошенна про оренду квартири на сайті dom.ria
скриншот

Квартира розташована на першому поверсі шестиповерхового цегляного будинку. Попри компактні габарити (житлова площа – 19,7 кв. м), у помешканні виконано дизайнерський ремонт та проведено як зовнішнє, так і внутрішнє утеплення стін.

Головною особливістю об'єкта є спальня з ліжком queen size та виходом на відкритий балкон, з якого відкривається панорамний вид на Софійську площу.

З вікон квартири відкривається панорамний вид на Софійську площу
фото: dom.ria

Особливу увагу приділено функціональності: зона кухні-вітальні площею 9,4 кв. м укомплектована сучасною технікою, включаючи електричну плиту, духову шафу, мікрохвильову піч, посудомийну машину та холодильник.

Кухня укомплектована необхідною технікою
фото: dom.ria
Кухня-вітальня виконана у світлих відтінках
фото: dom.ria
Квартира світла і простора
фото: dom.ria

Побутовий комфорт доповнюють два санвузли (з ванною та душовою кабіною), пральна та сушильна машини, бойлер і кондиціонер.

У квартирі обладнано два санвузли
фото: dom.ria
Ванна кімната
фото: dom.ria
Душова кабіна
фото: dom.ria

Житло повністю мебльоване та обладнане системою сигналізації, супутниковим ТБ, а також лічильниками на електрику, воду та газ. Будинок має централізоване опалення, вантажний ліфт та консьєрж-сервіс. До станції метро «Майдан Незалежності» можна дістатися пішки за 12 хвилин.

Будинок за адресою вулиця Володимирська, 19
фото: dom.ria

Зауважимо, що станом на квітень 2026 року середня заробітна плата в Києві  становить 40 000 – 45 000 грн. Таким чином, один місяць проживання в історичному серці міста еквівалентний трьом середнім зарплатам киянина. Висока вартість об'єкта зумовлена насамперед унікальною локацією та краєвидом, що є визначальним фактором для преміумсегмента нерухомості.

