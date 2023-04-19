Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Підвищення тарифів на електроенергію: міністр Галущенко зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підвищення тарифів на електроенергію: міністр Галущенко зробив заяву
Тарифи на електроенергію для побутових споживачів до 30 квітня залишаються на рівні 1,44 грн/кВт-го
фото: maanimo.ua

Встановлення нових тарифів «може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми»

Міністерство енергетики поки не ухвалило рішення про нові тарифи на електроенергію для населення, питання обговорюється. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише «Інтерфакс-Україна».

«Питання ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 грн/кВт-год, і 8 грн/кВт-год. Будемо дивитися», – зазначив Галущенко.

За його словами, встановлення нових тарифів «може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми» України після російських атак торік восени і взимку.

«Тому що тут немає одного рішення. Те, що ми втримали систему, – дуже великий виклик... Важлива ремонтна кампанія, щоб пройти наступний осінньо-зимовий період», – зазначив глава Міненерго.

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів до 30 квітня залишаються на рівні 1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год на місяць, і 1,68 грн/кВт-год, якщо місячний обсяг споживання становить понад 250 кВт-год.

Раніше повідомлялося, що уряд і НКРЕКП опрацьовують можливість перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів, які не мінялися з 2017 року. Найбільш ймовірний варіант – поділ споживачів на дві категорії відповідно до рівня споживання – менше 1000 кВт*год на місяць та понад 1000 кВт*год на місяць.

Читайте також: Підвищення тарифів на електроенергію: уряд ухвалив рішення
Теги: НКРЕКП тарифи міністр Міненерго електроенергія Україна населення Герман Галущенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рон ДеСантіс
Ймовірний кандидат у президенти США різко «перевзувся» щодо вторгнення Росії в Україну
23 березня, 08:12
26 березня в Україні – День Національної гвардії
26 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 березня, 00:00
Глава МВС розповів, як проходить підготовка добровольців «Гвардії наступу»
Глава МВС розповів, як проходить підготовка добровольців «Гвардії наступу»
28 березня, 12:24
МАГАТЕ показало відео візиту Гроссі на ЗАЕС
МАГАТЕ показало відео візиту Гроссі на ЗАЕС
30 березня, 02:07
Україна відновлює експорт електроенергії до Молдови та Польщі: що відомо
Україна відновлює експорт електроенергії до Молдови та Польщі: що відомо
10 квiтня, 14:10
Данілов запропонував план деокупації Криму
Данілов запропонував план деокупації Криму
2 квiтня, 09:11
Холодний атмосферний фон поступово відступає, однак на нас ще очікуватимуть опади у вигляді дощу і снігу
Дощ із грозами, невеличкий сніг: прогноз погоди в Україні на 8 квітня
8 квiтня, 06:00
Китай готується до війни: МЗС Тайваню зробило заяву
Китай готується до війни: МЗС Тайваню зробило заяву
12 квiтня, 14:45
Сьогодні Зеленський провів нараду щодо євроатлантичної інтеграції
«Окупант повинен зазнавати максимально відчутних втрат». Звернення Зеленського (відео)
14 квiтня, 19:54

Особисті фінанси

Підвищення тарифів на електроенергію: міністр Галущенко зробив заяву
Підвищення тарифів на електроенергію: міністр Галущенко зробив заяву
Українцям перерахують податки для вступу в ЄС: як саме та які
Українцям перерахують податки для вступу в ЄС: як саме та які
Зарплатня військових: яких змін слід очікувати у травні (інфографіка)
Зарплатня військових: яких змін слід очікувати у травні (інфографіка)
Українці зможуть отримувати пенсії по-новому: Кабмін ухвалив рішення
Українці зможуть отримувати пенсії по-новому: Кабмін ухвалив рішення
Хто з нардепів досі ухиляється від подання декларацій? Нові дані від НАЗК
Хто з нардепів досі ухиляється від подання декларацій? Нові дані від НАЗК
НАЗК поновлює контроль над витратами політичних партій  
НАЗК поновлює контроль над витратами політичних партій  

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення
82K
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
68K
Олександр Роднянський: Українське телебачення доживає останні дні
33K
Візит Путіна на окуповані території. Диктатор загнав себе у глухий кут
29K
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
25K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту