Підвищення тарифів на електроенергію: міністр Галущенко зробив заяву

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів до 30 квітня залишаються на рівні 1,44 грн/кВт-го

Встановлення нових тарифів «може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми»

Міністерство енергетики поки не ухвалило рішення про нові тарифи на електроенергію для населення, питання обговорюється. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише «Інтерфакс-Україна».

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«Питання ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 грн/кВт-год, і 8 грн/кВт-год. Будемо дивитися», – зазначив Галущенко.

За його словами, встановлення нових тарифів «може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми» України після російських атак торік восени і взимку.

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«Тому що тут немає одного рішення. Те, що ми втримали систему, – дуже великий виклик... Важлива ремонтна кампанія, щоб пройти наступний осінньо-зимовий період», – зазначив глава Міненерго.

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів до 30 квітня залишаються на рівні 1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год на місяць, і 1,68 грн/кВт-год, якщо місячний обсяг споживання становить понад 250 кВт-год.

Раніше повідомлялося, що уряд і НКРЕКП опрацьовують можливість перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів, які не мінялися з 2017 року. Найбільш ймовірний варіант – поділ споживачів на дві категорії відповідно до рівня споживання – менше 1000 кВт*год на місяць та понад 1000 кВт*год на місяць.