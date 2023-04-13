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Тариф на електроенергію для населення можуть переглянути найближчим часом, – ЗМІ

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Тариф на електроенергію для населення можуть переглянути найближчим часом, – ЗМІ
Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію
фото з відкритих джерел

Найбільш ймовірний варіант – поділ споживачів на дві категорії відповідно до рівня споживання

Уряд і НКРЕКП опрацьовують можливість перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів, які не мінялися з 2017 року. Про це йдеться в статті видання «Економічна правда».

Найбільш ймовірний варіант – поділ споживачів на дві категорії відповідно до рівня споживання – менше 1000 кВт*год на місяць та понад 1000 кВт*год на місяць.

«Для заможних людей, які використовують понад тисячу кіловатів-годин на місяць, обговорюється встановлення тарифу 6-6,2 гривні/кВт.год. Його планують встановити на тривалий період, наприклад, на рік, а згодом, у разі необхідності, – переглянути», – пише видання.

Щодо категорії споживання до 1000 кВт*год ще продовжуються активні консультації з різними варіантами: від збільшення тарифу на 30-40% до залишення на нинішньому рівні.

За оцінкою Міністерства енергетики, понад 75% населення України споживають до 250 кВт.год електроенергії на місяць. У цьому випадку передусім ідеться про незахищені верстви населення.

Поточні низькі тарифи для побутових споживачів дозволяє утримувати механізм ПСО – спецобов’язок, за яким ціни для населення покриваються за рахунок коштів державних компаній «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Однак, відповідно до закону дія цього механізму має завершитися 30 квітня 2023 року.

Разом з тим, в березні Уряд вже пролонгував дію ПСО, тож ситуація може повторитися і в квітні, якщо консенсусу щодо тарифів для населення не буде досягнуто найближчим часом.

Нагадаємо, ціна електричної енергії для населення не переглядалися з 2017 року. Вони становлять 1,44 грн/кВт*год при споживанні до 250 кВт.год на місяць та 1,68 грн/кВт*год – понад 250 кВт*год на місяць. При ринкових цінах понад 6 грн/кВт*год.

Теги: електроенергія тарифи НКРЕКП

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