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МАГАТЕ показало відео візиту Гроссі на ЗАЕС

Софія Сидоренко
glavcom.ua
МАГАТЕ показало відео візиту Гроссі на ЗАЕС
фото: скріншот з відео

Делегації МАГАТЕ довелося проходити крізь мінне поле, аби дістатися до Запорізької АЕС

У середу, 29 березня, гендиректор Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку АЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало відео з подробицями поїздки. 

Для того, аби дістатися атомної станції, делегацію МАГАТЕ довелося перейти мінне поле.

«Дуже важливим є те, аби ми всі зійшлися у думці щодо фундаментального принципу, згідно з яким атомна електростанція не може бути атакована ні за яких обставин. І її також не можна використовувати для атаки», – зазначив гендиректор Рафаель Гроссі у відео.

Нагадаємо, що сьогодні повідомляли про приїзд гендиректора МАГАТЕ Гросі на ЗАЕС, Також нещодавно Рафаель Гроссі заявив, що поблизу захопленої армією РФ Запорізької АЕС посилилися бойові дії.

До слова, розпочалася 400-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. 

Теги: АЕС населення МАГАТЕ ворог відео

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