МАГАТЕ показало відео візиту Гроссі на ЗАЕС

Делегації МАГАТЕ довелося проходити крізь мінне поле, аби дістатися до Запорізької АЕС

У середу, 29 березня, гендиректор Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку АЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало відео з подробицями поїздки.

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Для того, аби дістатися атомної станції, делегацію МАГАТЕ довелося перейти мінне поле.

«Дуже важливим є те, аби ми всі зійшлися у думці щодо фундаментального принципу, згідно з яким атомна електростанція не може бути атакована ні за яких обставин. І її також не можна використовувати для атаки», – зазначив гендиректор Рафаель Гроссі у відео.

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Director General @rafaelmgrossi crossed the frontline to visit the #Zaporizhzhya nuclear power plant today to assess its nuclear safety & security. He reiterated the urgent need to protect the plant. pic.twitter.com/aw5Uh5yfn9 — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 29, 2023

Нагадаємо, що сьогодні повідомляли про приїзд гендиректора МАГАТЕ Гросі на ЗАЕС, Також нещодавно Рафаель Гроссі заявив, що поблизу захопленої армією РФ Запорізької АЕС посилилися бойові дії.

До слова, розпочалася 400-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.