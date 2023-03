МАГАТЕ показало відео візиту Гроссі на ЗАЕС

У середу, 29 березня, гендиректор Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку АЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало відео з подробицями поїздки.

Для того, аби дістатися атомної станції, делегацію МАГАТЕ довелося перейти мінне поле.

«Дуже важливим є те, аби ми всі зійшлися у думці щодо фундаментального принципу, згідно з яким атомна електростанція не може бути атакована ні за яких обставин. І її також не можна використовувати для атаки», – зазначив гендиректор Рафаель Гроссі у відео.

Director General @rafaelmgrossi crossed the frontline to visit the #Zaporizhzhya nuclear power plant today to assess its nuclear safety & security. He reiterated the urgent need to protect the plant. pic.twitter.com/aw5Uh5yfn9